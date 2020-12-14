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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:09
Striker написав:
Що таке РПВ?)
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:12
Striker написав:
Що таке РПВ?)
режим припинення вогню
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Faceless
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Додано: Вів 11 лют, 2025 20:11
Гугль каже РПВ - це реактивний пехотний вогнемет.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 20:19
посетитель написав:
Гугль каже РПВ - це реактивний пехотний вогнемет.
когда такой девайс будет у каждого наступит другое РПВ
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Wirująświatła
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