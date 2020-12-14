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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12213122141221512216
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:09

  Striker написав:Що таке РПВ?)
Теж цікаво...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:12

  Striker написав:Що таке РПВ?)

режим припинення вогню
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гугль каже РПВ - це реактивний пехотний вогнемет.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:19

  посетитель написав:Гугль каже РПВ - це реактивний пехотний вогнемет.

когда такой девайс будет у каждого наступит другое РПВ
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:12

  Damien написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:В ЄС рецесія, а тут 5% в твердій валюті кажуть що майже робота в збиток.


В Штатах есть фонды,дающие гарантированно 5 без гемора вообще.
Но где мы и где Штаты.
Я в упор не вижу 5-7% ,без риска у нас. Недвига тоже риск, но я прилеты не учитываю. Только дешевение от точки входа.Набрал сегодня местного лендлорда,больше 20 квартир в Днепре держит.Чисто спросить мнение.
Говорит,жди, РПВ не будет, и вот тогда пойдет намного больше вниз.Мол,рано еще-к декабрю 2025 увидишь предел.

Дно будет в 2027-28. РПВ будет в этом году с вероятностью 99,9%, потом оживление спроса на недвигу и подъем цен, слишком много людей на войне заработали мешки денег и не знают что с ними делать.
А потом только вниз, т.к. деньги вливать перестанут из-за бугра, производства собственные разрушены, ресурсы дорогие, налоги европейские, очереди на границе чтоб свалить. Денег и работы ни у кого нет, недвигу не покупают
а почему же в 2027-28 "дно", если после выше описанного нарастающего социально-экономического коллапса неизбежно будет и типа"сво-2" в 2030-2032 ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 11 лют, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:13

То коли вже реально буде дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:28

  Investor_K написав:То коли вже реально буде дешевше?

В ІА не питали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:47

  Investor_K написав:То коли вже реально буде дешевше?


Когда все поймут что РПВ не будет.
Акции Украины подорожали на четверть- рынки надеются.
Вот когда вниз упадет красная свеча- в самый раз будет, просто поди еще дно поймай.
А то прикупишь на подешевении,а тут фронт прорвали. Вообще беда.А это может произойти и через несколько лет.
Господар Вельзевула
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