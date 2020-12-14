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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2025 06:02
Если будет РПВ (радостный праздник возбуждения), нужно успеть слить бетон -> $
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 08:48
Бетон
менше 3р у власності?)
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Hotab
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:01
Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р.
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
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Бетон
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