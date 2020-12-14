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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2025 06:02
Если будет РПВ (радостный праздник возбуждения), нужно успеть слить бетон -> $
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 08:48
Бетон
менше 3р у власності?)
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Hotab
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:01
Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:35
посетитель написав:
Гугль каже РПВ - це реактивний пехотний вогнемет.
Так воно і є.
Режим припинення вогню - це з серії "вайни нє будєт, шашликі будєм жаріть в Харкові!"
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:38
Damien написав: Господар Вельзевула написав: flyman написав:
В ЄС рецесія, а тут 5% в твердій валюті кажуть що майже робота в збиток.
В Штатах есть фонды,дающие гарантированно 5 без гемора вообще.
Но где мы и где Штаты.
Я в упор не вижу 5-7% ,без риска у нас. Недвига тоже риск, но я прилеты не учитываю. Только дешевение от точки входа.Набрал сегодня местного лендлорда,больше 20 квартир в Днепре держит.Чисто спросить мнение.Говорит,жди, РПВ не будет, и вот тогда пойдет намного больше вниз.Мол,рано еще-к декабрю 2025 увидишь предел
.
Дно будет в 2027-28. РПВ будет в этом году с вероятностью 99,9%, потом оживление спроса на недвигу и подъем цен, слишком много людей на войне заработали мешки денег и не знают что с ними делать.
А потом только вниз, т.к. деньги вливать перестанут из-за бугра, производства собственные разрушены, ресурсы дорогие, налоги европейские, очереди на границе чтоб свалить. Денег и работы ни у кого нет, недвигу не покупают
Прогноз вірний, за винятком, що хтось розбагатів на війні і буде тут вкладатись в тетриси, рибальські і комфорт тауни.
А нікуя!
Ці гроші, згідно заповітів вінниченки і скоропадського, вивезуть за кордон.
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