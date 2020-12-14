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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 06:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если будет РПВ (радостный праздник возбуждения), нужно успеть слить бетон -> $
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:48

Бетон
менше 3р у власності?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:01

  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:24

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців

Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?
serg1974
 
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