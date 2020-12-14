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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2025 06:02
Если будет РПВ (радостный праздник возбуждения), нужно успеть слить бетон -> $
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 08:48
Бетон
менше 3р у власності?)
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Hotab
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:01
Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 15:24
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?
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serg1974
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Пан, судячи по ніку, бавиться з котлованним бізнесом і продає через перепоступку, правильно я зрозумів??
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asti
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:53
А что по налогам сейчас если покупать? 5 военного+ 5 НДФЛ+1 пенсионного?
Как вообще это,пополам или как договоришься?
Бетон,пару вопросов если можно.
Ты раскидываешь лайно на условных тещ и золовок или платишь налог за превышение квадратуры?
(120 дом и 60 квартира на рыло). И сколько ставка на м2 в Киеве?
Или считают по месту регистрации власника?
А что по синим купюрам на таких сделках, белые берут или синие вымогают?
По тачкам у нас так было в прошлом- бери,что дают, в пятнах или жованные поменяют,конечно,хоть и подсунут обязательно. А за синие и не заикайся,бери шо есть, не-так очередь продаванов стоит.
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Господар Вельзевула
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