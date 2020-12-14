|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2025 15:24
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Пан, судячи по ніку, бавиться з котлованним бізнесом і продає через перепоступку, правильно я зрозумів??
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4199
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:53
А что по налогам сейчас если покупать? 5 военного+ 5 НДФЛ+1 пенсионного?
Как вообще это,пополам или как договоришься?
Бетон,пару вопросов если можно.
Ты раскидываешь лайно на условных тещ и золовок или платишь налог за превышение квадратуры?
(120 дом и 60 квартира на рыло). И сколько ставка на м2 в Киеве?
Или считают по месту регистрации власника?
А что по синим купюрам на таких сделках, белые берут или синие вымогают?
По тачкам у нас так было в прошлом- бери,что дают, в пятнах или жованные поменяют,конечно,хоть и подсунут обязательно. А за синие и не заикайся,бери шо есть, не-так очередь продаванов стоит.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 18:24
Господар Вельзевула написав:
И сколько ставка на м2 в Киеве?
По Києву ставка 1,5% від мінімалки за кожен оподатковуваний метр
Господар Вельзевула написав:
Или считают по месту регистрации власника?
Рахують досить цікаво.
Наприклад, у вас в одному місті 40 метрів по ставці 0,5% (від мінімалки в рік) - ставка1
В іншому місці, наприклад в Києві (ставка2 = 1,5%), ще 100 метрів.
Базу оподаткування вам візьмуть як 40+100-60 (пільгових), тобто 80
В першому місці порахують як базу * ставку1 * мінімалку (6700 в минулому році) * 40/140 (доля нерухомості в цьому місті в серед загального) і буде 765,71 грн
В Києві тоді буде 80*0,015 (ставка2)*6700*100/140 = 5742.86 грн
Виходить, що додаткова нерухомість додає суму податку, що прийде на кожен об'єкт нерухомості в кожному місті. І якщо у вас потім додасться ще нерухомість, навіть в місті з низькою ставкою, податок за нерухомість в Києві теж виросте
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35362
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8134 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 12 лют, 2025 18:37
Faceless написав:
Рахують досить цікаво.
Наприклад, у вас в одному місті 40 метрів по ставці 0,5% (від мінімалки в рік) - ставка1
В іншому місці, наприклад в Києві (ставка2 = 1,5%), ще 100 метрів.
Базу оподаткування вам візьмуть як 40+100-60 (пільгових), тобто 80
В першому місці порахують як базу * ставку1 * мінімалку (6700 в минулому році) * 40/140 (доля нерухомості в цьому місті в серед загального) і буде 765,71 грн
В Києві тоді буде 80*0,015 (ставка2)*6700*100/140 = 5742.86 грн
Виходить, що додаткова нерухомість додає суму податку, що прийде на кожен об'єкт нерухомості в кожному місті. І якщо у вас потім додасться ще нерухомість, навіть в місті з низькою ставкою, податок за нерухомість в Києві теж виросте
Охренеть.Дальнейшие слова,выражающие изумление и негодование-потер.
Спасибо.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 553
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 19:10
asti написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Пан, судячи по ніку, бавиться з котлованним бізнесом і продає через перепоступку, правильно я зрозумів??
Пан жодного разу, окрім Польщі, не бавився з котлованами в Україні.
Надійніше на турнікеті метро гроші покласти.
Пан купує по перепоступці, робиться ремонт і здає чи продає.
Таке собі хобі у вільний час
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4512
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 19:13
serg1974 написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)
Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців
Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?
Покупець заплатить. Є оселю візьмуть і відслюнявлять, як завжди. Мені, в принципі, байдуже. Хай вводять хоч і 40%. Владу вибрали самі. Люблять лохи гетьманцева, що поробиш. Я не вибирав
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4512
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:03
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4199
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25217
|16832796
|
|
|1374
|5493062
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|59645
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|