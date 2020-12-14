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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12214122151221612217
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:24

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців

Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців

Пан, судячи по ніку, бавиться з котлованним бізнесом і продає через перепоступку, правильно я зрозумів??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:53

А что по налогам сейчас если покупать? 5 военного+ 5 НДФЛ+1 пенсионного?
Как вообще это,пополам или как договоришься?
Бетон,пару вопросов если можно.
Ты раскидываешь лайно на условных тещ и золовок или платишь налог за превышение квадратуры?
(120 дом и 60 квартира на рыло). И сколько ставка на м2 в Киеве?
Или считают по месту регистрации власника?
А что по синим купюрам на таких сделках, белые берут или синие вымогают?
По тачкам у нас так было в прошлом- бери,что дают, в пятнах или жованные поменяют,конечно,хоть и подсунут обязательно. А за синие и не заикайся,бери шо есть, не-так очередь продаванов стоит.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:И сколько ставка на м2 в Киеве?

По Києву ставка 1,5% від мінімалки за кожен оподатковуваний метр
  Господар Вельзевула написав:Или считают по месту регистрации власника?

Рахують досить цікаво.
Наприклад, у вас в одному місті 40 метрів по ставці 0,5% (від мінімалки в рік) - ставка1
В іншому місці, наприклад в Києві (ставка2 = 1,5%), ще 100 метрів.
Базу оподаткування вам візьмуть як 40+100-60 (пільгових), тобто 80
В першому місці порахують як базу * ставку1 * мінімалку (6700 в минулому році) * 40/140 (доля нерухомості в цьому місті в серед загального) і буде 765,71 грн
В Києві тоді буде 80*0,015 (ставка2)*6700*100/140 = 5742.86 грн
Виходить, що додаткова нерухомість додає суму податку, що прийде на кожен об'єкт нерухомості в кожному місті. І якщо у вас потім додасться ще нерухомість, навіть в місті з низькою ставкою, податок за нерухомість в Києві теж виросте
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:37

  Faceless написав:Рахують досить цікаво.
Наприклад, у вас в одному місті 40 метрів по ставці 0,5% (від мінімалки в рік) - ставка1
В іншому місці, наприклад в Києві (ставка2 = 1,5%), ще 100 метрів.
Базу оподаткування вам візьмуть як 40+100-60 (пільгових), тобто 80
В першому місці порахують як базу * ставку1 * мінімалку (6700 в минулому році) * 40/140 (доля нерухомості в цьому місті в серед загального) і буде 765,71 грн
В Києві тоді буде 80*0,015 (ставка2)*6700*100/140 = 5742.86 грн
Виходить, що додаткова нерухомість додає суму податку, що прийде на кожен об'єкт нерухомості в кожному місті. І якщо у вас потім додасться ще нерухомість, навіть в місті з низькою ставкою, податок за нерухомість в Києві теж виросте


Охренеть.Дальнейшие слова,выражающие изумление и негодование-потер.
Спасибо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:10

  asti написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців

Пан, судячи по ніку, бавиться з котлованним бізнесом і продає через перепоступку, правильно я зрозумів??

Пан жодного разу, окрім Польщі, не бавився з котлованами в Україні.
Надійніше на турнікеті метро гроші покласти.
Пан купує по перепоступці, робиться ремонт і здає чи продає.
Таке собі хобі у вільний час
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:13

  serg1974 написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
менше 3р у власності?)

Я ще жодного разу в житті не продав квартиру більше 3р. Цікаво, яке відчуття, коли нема податків?
Люблю платить податки
Вони йдуть на благо держ.службовців

Все потому что ни одного раза не платили 20+ % как по-новому теперь. Верно ?

Покупець заплатить. Є оселю візьмуть і відслюнявлять, як завжди. Мені, в принципі, байдуже. Хай вводять хоч і 40%. Владу вибрали самі. Люблять лохи гетьманцева, що поробиш. Я не вибирав
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:03

Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 01:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ніяк.Ринок нерухомості у нас дуже інертний.І зміни відбуваються дуже повільно.
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