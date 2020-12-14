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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2025 08:06
Faceless написав: Господар Вельзевула написав:
И сколько ставка на м2 в Киеве?
По Києву ставка 1,5% від мінімалки за кожен оподатковуваний метр
Господар Вельзевула написав:
Или считают по месту регистрации власника?
Рахують досить цікаво.
Наприклад, у вас в одному місті 40 метрів по ставці 0,5% (від мінімалки в рік) - ставка1
В іншому місці, наприклад в Києві (ставка2 = 1,5%), ще 100 метрів.
Базу оподаткування вам візьмуть як 40+100-60 (пільгових), тобто 80
В першому місці порахують як базу * ставку1 * мінімалку (6700 в минулому році) * 40/140 (доля нерухомості в цьому місті в серед загального) і буде 765,71 грн
В Києві тоді буде 80*0,015 (ставка2)*6700*100/140 = 5742.86 грн
Виходить, що додаткова нерухомість додає суму податку, що прийде на кожен об'єкт нерухомості в кожному місті. І якщо у вас потім додасться ще нерухомість, навіть в місті з низькою ставкою, податок за нерухомість в Києві теж виросте
Прикрутили гайки спекулянтам-новобуднмкам?
Трудовий народ повинен мати хороше якісне житло без податків!
Най капіталісти і німці з американцями платять податки!
Що там з дорожаєм ? Вже чи ще?
Де наші експерти з предєла Роше, сфери Чандрасекара і нерухомості. Нью-Васюків???
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков і придурковатих клоунів, якій не потрібні інженери, фізики, хіміки, математики, слюсарі-токарі 5-6 розрядів.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:11
asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:12
посетитель написав:
Ніяк.Ринок нерухомості у нас дуже інертний.І зміни відбуваються дуже повільно.
Не можу погодитись - згадайте вересень 2001 року - падіння близнюків у Нью-Йорку - буквально за тиждень ціна нерухомості у Києві підскочила на 20% на чутках про те, що Америці каюк і доляри перетворяться на папірці. Далі, 2005 рік починаючи з лютого місяця після того як Вибрали Ющенка ціни просто полетіли у гору на очікуванні притоку західних інвестицій і загальною ейфорією яка, правда, до осені вщухла, але ріст при цьому не припинився. Я роблю такий висновок: будь яка позитивна для ринку подія викликає його стрімке зростання, при цьому негативні події навпаки викликають дуже повільне падіння цін. До прикладу вторгнення 22 року - ціни не сильно й знизилися навіть за таких обставин//)
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asti
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:15
Бетон написав:
Покупець заплатить. Є оселю візьмуть і відслюнявлять, як завжди. Мені, в принципі, байдуже. Хай вводять хоч і 40%. Владу вибрали самі. Люблять лохи гетьманцева, що поробиш. Я не вибирав
Бетон, як ти можеш котити бочку на самостійну владу??? На клоунів з вишиванками до пупа з російськими паспортами в кишенях??
Вони все грамотно роблять, чітко виконують заповіти грушевського, скоропадського, вінниченки, януковича і петлюри!
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:16
Frant написав: asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
Де ви такі ціни бачите?!
Зараз, мені здається, ціни вже перевищили довоєнні, принаймні у Києві. У листопаді 21 року я якраз шукав однушку у Києві та ірпіні - у варшавському можна було знайти класний варіант за 82-85 тисяч, а зараз дешевше 90 нічого путнього немає. У ірпіні за 50-55т теж був гарний вибір - зараз такі самі ціни ще й дорожчі!
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:18
asti написав: посетитель написав:
Ніяк.Ринок нерухомості у нас дуже інертний.І зміни відбуваються дуже повільно.
Не можу погодитись - згадайте вересень 2001 року - падіння близнюків у Нью-Йорку - буквально за тиждень ціна нерухомості у Києві підскочила на 20% на чутках про те, що Америці каюк і доляри перетворяться на папірці. Далі, 2005 рік починаючи з лютого місяця після того як Вибрали Ющенка ціни просто полетіли у гору на очікуванні притоку західних інвестицій і загальною ейфорією яка, правда, до осені вщухла, але ріст при цьому не припинився. Я роблю такий висновок: будь яка позитивна для ринку подія викликає його стрімке зростання, при цьому негативні події навпаки викликають дуже повільне падіння цін. До прикладу вторгнення 22 року - ціни не сильно й знизилися навіть за таких обставин//)
Мені подобається рівень форумних експертів))))
Діод від транзистора не відрізнять, вогнетривку цеглу від силікатної, нейтронну зірку від червоного карлкика, турбореактивний літак від гелікоптера - а все строчать про нерухомість, і все про дорожай)))
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:20
asti написав: Frant написав: asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
Де ви такі ціни бачите?!
Зараз, мені здається, ціни вже перевищили довоєнні, принаймні у Києві. У листопаді 21 року я якраз шукав однушку у Києві та ірпіні - у варшавському можна було знайти класний варіант за 82-85 тисяч, а зараз дешевше 90 нічого путнього немає. У ірпіні за 50-55т теж був гарний вибір - зараз такі самі ціни ще й дорожчі!
То ви не пам'ятаєте цін 2021.
Як з арифметикою в школі було, на 3+?
Це норм, для самостійного нароту.
За зелених клоунів голосували?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:22
Форум турбореактивниз домашніх хом'ячків))))
Аналітика від домашніх котиків і придомових песиків)))) і все дорожай
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Додано: Чет 13 лют, 2025 09:55
Frant написав:
Форум турбореактивниз домашніх хом'ячків))))
Аналітика від домашніх котиків і придомових песиків)))) і все дорожай
Сходіть у аптеку (державну) - там отруту за гроші приймають...//))
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