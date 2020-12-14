Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:11
Додано: Чет 13 лют, 2025 08:12
Не можу погодитись - згадайте вересень 2001 року - падіння близнюків у Нью-Йорку - буквально за тиждень ціна нерухомості у Києві підскочила на 20% на чутках про те, що Америці каюк і доляри перетворяться на папірці. Далі, 2005 рік починаючи з лютого місяця після того як Вибрали Ющенка ціни просто полетіли у гору на очікуванні притоку західних інвестицій і загальною ейфорією яка, правда, до осені вщухла, але ріст при цьому не припинився. Я роблю такий висновок: будь яка позитивна для ринку подія викликає його стрімке зростання, при цьому негативні події навпаки викликають дуже повільне падіння цін. До прикладу вторгнення 22 року - ціни не сильно й знизилися навіть за таких обставин//)
Додано: Чет 13 лют, 2025 08:16
Де ви такі ціни бачите?!
Зараз, мені здається, ціни вже перевищили довоєнні, принаймні у Києві. У листопаді 21 року я якраз шукав однушку у Києві та ірпіні - у варшавському можна було знайти класний варіант за 82-85 тисяч, а зараз дешевше 90 нічого путнього немає. У ірпіні за 50-55т теж був гарний вибір - зараз такі самі ціни ще й дорожчі!
Додано: Чет 13 лют, 2025 23:24
Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:24
Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.
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