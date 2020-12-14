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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2025 08:11
asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
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Frant
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:12
посетитель написав:
Ніяк.Ринок нерухомості у нас дуже інертний.І зміни відбуваються дуже повільно.
Не можу погодитись - згадайте вересень 2001 року - падіння близнюків у Нью-Йорку - буквально за тиждень ціна нерухомості у Києві підскочила на 20% на чутках про те, що Америці каюк і доляри перетворяться на папірці. Далі, 2005 рік починаючи з лютого місяця після того як Вибрали Ющенка ціни просто полетіли у гору на очікуванні притоку західних інвестицій і загальною ейфорією яка, правда, до осені вщухла, але ріст при цьому не припинився. Я роблю такий висновок: будь яка позитивна для ринку подія викликає його стрімке зростання, при цьому негативні події навпаки викликають дуже повільне падіння цін. До прикладу вторгнення 22 року - ціни не сильно й знизилися навіть за таких обставин//)
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Додано: Чет 13 лют, 2025 08:16
Frant написав: asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
Де ви такі ціни бачите?!
Зараз, мені здається, ціни вже перевищили довоєнні, принаймні у Києві. У листопаді 21 року я якраз шукав однушку у Києві та ірпіні - у варшавському можна було знайти класний варіант за 82-85 тисяч, а зараз дешевше 90 нічого путнього немає. У ірпіні за 50-55т теж був гарний вибір - зараз такі самі ціни ще й дорожчі!
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asti
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Додано: Чет 13 лют, 2025 23:24
asti написав: Frant написав: asti написав:
Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!
Каменем вниз.
При будь яких розкладах.
Зараз ціни нижчі довоєнних на 20-25% на ширпотреба і на 30-40% на їлітне житло.
Повинні ще на 1/3 від рівня 2021 просісти.
"Вагончик тронється, перроон останется"
Де ви такі ціни бачите?!
Зараз, мені здається, ціни вже перевищили довоєнні, принаймні у Києві. У листопаді 21 року я якраз шукав однушку у Києві та ірпіні - у варшавському можна було знайти класний варіант за 82-85 тисяч, а зараз дешевше 90 нічого путнього немає. У ірпіні за 50-55т теж був гарний вибір - зараз такі самі ціни ще й дорожчі!
Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.
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Frant
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:24
Frant написав:
Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.
Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.
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reus
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 09:06
Вера в светлое, это хорошо…
Главное, донести тот крест веры до конца пути…
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:19
reus написав: Frant написав:
Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.
Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.
Проблема ще й у тому що людям нема куди вкладати зароблене окрім нерухомості. Тому й беруть той шлак в надії заробити на оренді хоч щось...
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asti
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:43
reus написав: Frant написав:
Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.
Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.
І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:03
asti
І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!
В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ? (Доречі знищено в Херсоні незнаний % від всього фонду, і в основному прибережний приватний сектор)
Харківʼян по Києву розсікає теж хз скільки. Як і Дніпрян. Невідомо яким будет підсумковий результат всіх міграцій
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 лют, 2025 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:06
Hotab написав:asti
І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!
В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ? (Доречі знищено в Херсоні незнаний % від всього фонду, і в основному прибережний приватний сектор)
Після того, як пожили у модних мопах в Києві, вибухне попит на них у Херсоні.
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