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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12216122171221812219
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08

Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
Hotab
 
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