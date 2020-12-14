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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08
Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
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