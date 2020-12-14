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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12216122171221812219
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08

Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:04

  Hotab написав:asti

І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!

В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ? (Доречі знищено в Херсоні незнаний % від всього фонду, і в основному прибережний приватний сектор)

Харківʼян по Києву розсікає теж хз скільки. Як і Дніпрян. Невідомо яким будет підсумковий результат всіх міграцій

З одного боку дійсно поїдуть у свої пенати, а з іншого, багато тих хто зараз микається по закордонах повернуться в Україну. З іншого боку багато людей тільки й чекає нагоди звідси виїхати. Тут важко сказати у який бік воно піде, але з огляду на те як стрімко подорожчали акції українських компаній на чутках про перемир'я є певні сподівання.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:09

asti

а з іншого, багато тих хто зараз микається по закордонах повернуться в Україну.

Лише Макс 😅

з огляду на те як стрімко подорожчали акції українських компаній на чутках про перемир'я є певні сподівання.


Промисловість і с/г незалежно від міграції населення полегшено зітхне. Припинення обстрілів , вимкнень світла. і можливість планувати роботу без озирання на можливе знищення активів чи окупацію.. Але нерухомість тут не обовʼязково повторить тренди))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:11

А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:29

В такій ситуації і ціни на РН не цікавлять...

  Striker написав:Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю
Якщо б мали озброїтись, то вже за 3 роки би озброїлись!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  asti написав:
  reus написав:
  Frant написав:Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.

Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.

Проблема ще й у тому що людям нема куди вкладати зароблене окрім нерухомості. Тому й беруть той шлак в надії заробити на оренді хоч щось...
+100500!

І всі ті лендлордські повчання/відганяння "чистильщиків взуття" від бетону - нічого більше, як "хотіння позбавитись конкурентів"! :lol:

Бо на питання - а куди ж тоді вкладати, як не депо/овдп/бетон? - то, або "мичання", або починається всяка куєта про крипту, фонди і т.п. , де ризики втратити все в рази більші, ніж в тих же депо/овдп/нерухомості! :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як нема куди інвестувати, а металеве золото в банківських злитках ? у вогні не горить , місця займає мало
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17

Краще - в срібні ложки!©( Лібо)

  yama написав:місця займає мало
Де? В домашньому сейфі? :lol:


Та й вже 100500 раз обговорено про його ліквідність... і про різницю між купівлею і продажем...
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