Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:22

Успіх написав: yama написав: місця займає мало місця займає мало Де? В домашньому сейфі?





Та й вже 100500 раз обговорено про його ліквідність... і про різницю між купівлею і продажем... Де? В домашньому сейфі?Та й вже 100500 раз обговорено про його ліквідність... і про різницю між купівлею і продажем...

Так, це правда. Після атомного бомбардування Хіросіми в 1945 році грошове сховище банку Тейкоку залишилося неушкодженим, зберігши всі гроші та важливі документи в ідеальному стані. Двері сховища, виготовлені в 1925 році американською компанією Mosler Safe Company, витримали вибух завдяки своїй залізобетонній конструкції, яка за міцністю не поступалася дверям бомбосховищ. У травні 1950 року головний менеджер банку Тейкоку надіслав до головного офісу Mosler Safe Company лист подяки, зазначивши, що ядерна бомба лише трохи пошкодила поверхню дверей сховища.

та ліквідність значно краща ніж у нерухомості. квартиру теж не можна продати без сплати податків протягом поправте 3 чи 5 років . То хіба це не дикий спред при купівлі \продажі нерухомості !?Питання зберігання однакове , вам так само ніхто не гарантує збреження вашої квартири від шахедів\ракет, пожежі , вибуху газу, приходу лінії фронту ( маю знайомих з купою комерційної нерухомості в Краматорську - здається військовим за ком послуги , ком послуги оплачує військова частина) і просто де гарантія що вам завтра не відключать центральне опалення, електропостачання чи газ - без цього ваша квартира як і будь-яка інша пшик.Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками. Знаєте що залишилось в Хіросімі та Нагасакі після вибуху ? залишились Окремо стоячі сейфи на місцях колишніх будинків. Тобто все що від будинків залишилось це вулиця з сейфами. А в разі Надзвичайно ситуації поклав в рюкзак замотав у обісрані труси і вперідтож будуйте бомбосховище як герої фільму"Зона стихії" ("Take Shelter", 2011) з Майклом Шенноном у головній роліі запаковуйте його золотом