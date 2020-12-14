Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08
Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:04
З одного боку дійсно поїдуть у свої пенати, а з іншого, багато тих хто зараз микається по закордонах повернуться в Україну. З іншого боку багато людей тільки й чекає нагоди звідси виїхати. Тут важко сказати у який бік воно піде, але з огляду на те як стрімко подорожчали акції українських компаній на чутках про перемир'я є певні сподівання.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:09
asti
Лише Макс 😅
Промисловість і с/г незалежно від міграції населення полегшено зітхне. Припинення обстрілів , вимкнень світла. і можливість планувати роботу без озирання на можливе знищення активів чи окупацію.. Але нерухомість тут не обовʼязково повторить тренди))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:11
А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:29
В такій ситуації і ціни на РН не цікавлять...
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:42
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
+100500!
І всі ті лендлордські повчання/відганяння "чистильщиків взуття" від бетону - нічого більше, як "хотіння позбавитись конкурентів"!
Бо на питання - а куди ж тоді вкладати, як не депо/овдп/бетон? - то, або "мичання", або починається всяка куєта про крипту, фонди і т.п. , де ризики втратити все в рази більші, ніж в тих же депо/овдп/нерухомості!
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
як нема куди інвестувати, а металеве золото в банківських злитках ? у вогні не горить , місця займає мало
Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17
Краще - в срібні ложки!©( Лібо)
Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:22
та ліквідність значно краща ніж у нерухомості. квартиру теж не можна продати без сплати податків протягом поправте 3 чи 5 років . То хіба це не дикий спред при купівлі \продажі нерухомості !?
Питання зберігання однакове , вам так само ніхто не гарантує збреження вашої квартири від шахедів\ракет, пожежі , вибуху газу, приходу лінії фронту ( маю знайомих з купою комерційної нерухомості в Краматорську - здається військовим за ком послуги , ком послуги оплачує військова частина) і просто де гарантія що вам завтра не відключать центральне опалення, електропостачання чи газ - без цього ваша квартира як і будь-яка інша пшик.
Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками. Знаєте що залишилось в Хіросімі та Нагасакі після вибуху ? залишились Окремо стоячі сейфи на місцях колишніх будинків. Тобто все що від будинків залишилось це вулиця з сейфами. А в разі Надзвичайно ситуації поклав в рюкзак замотав у обісрані труси і вперід
тож будуйте бомбосховище як герої фільму
"Зона стихії" ("Take Shelter", 2011) з Майклом Шенноном у головній ролі
і запаковуйте його золотом
Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:39
Так, золото непоганий варіант, але воно вже здорожчало на 45% за рік - брати на таких хаях вже нецікаво як на мене, та й там теж є свої нюанси - треба знати в кого брати, бо можна мідь позолочену купити замість золота, окрім того, пакування зливків має бути у ідеальному стані інакше буде серйозний дисконт при продажу, але як альтернатива нерухомості варіант непоганий))
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