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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12216122171221812219
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08

Faceless
Я встиг місяць позустрічатись з баришньою з Н. Каховки, Ой, там не до модних МОПів. Дві неповнолітні дочки, продовольча допомога як переселенцям, яка видавалась в одній із шкіл, і орендна хата на Трої.((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:04

  Hotab написав:asti

І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!

В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ? (Доречі знищено в Херсоні незнаний % від всього фонду, і в основному прибережний приватний сектор)

Харківʼян по Києву розсікає теж хз скільки. Як і Дніпрян. Невідомо яким будет підсумковий результат всіх міграцій

З одного боку дійсно поїдуть у свої пенати, а з іншого, багато тих хто зараз микається по закордонах повернуться в Україну. З іншого боку багато людей тільки й чекає нагоди звідси виїхати. Тут важко сказати у який бік воно піде, але з огляду на те як стрімко подорожчали акції українських компаній на чутках про перемир'я є певні сподівання.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:09

asti

а з іншого, багато тих хто зараз микається по закордонах повернуться в Україну.

Лише Макс 😅

з огляду на те як стрімко подорожчали акції українських компаній на чутках про перемир'я є певні сподівання.


Промисловість і с/г незалежно від міграції населення полегшено зітхне. Припинення обстрілів , вимкнень світла. і можливість планувати роботу без озирання на можливе знищення активів чи окупацію.. Але нерухомість тут не обовʼязково повторить тренди))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:11

А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:29

В такій ситуації і ціни на РН не цікавлять...

  Striker написав:Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю
Якщо б мали озброїтись, то вже за 3 роки би озброїлись!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  asti написав:
  reus написав:
  Frant написав:Пан зробив хибні висновки. Неправильна методологія. Він оцінював ситуацію з одним єдиним житловим комплексом, на стадіях: котлован, стіни, житло, житло з ремонтом. Звісно, що він бачив дорожай 1,5-2х крат.
В реалі ж ширпотребівський сегмент Кржн з 2021 подешевшав, причому капітально.

Тиждень тому мій знайомий продав совко шлак 2к., 1974 р. будинок на вул. Автозаводській за 1140 у.о за кв. м. потребує ремонту. Бажаючих було троє. Люди вірять у світле майбутнє.

Проблема ще й у тому що людям нема куди вкладати зароблене окрім нерухомості. Тому й беруть той шлак в надії заробити на оренді хоч щось...
+100500!

І всі ті лендлордські повчання/відганяння "чистильщиків взуття" від бетону - нічого більше, як "хотіння позбавитись конкурентів"! :lol:

Бо на питання - а куди ж тоді вкладати, як не депо/овдп/бетон? - то, або "мичання", або починається всяка куєта про крипту, фонди і т.п. , де ризики втратити все в рази більші, ніж в тих же депо/овдп/нерухомості! :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як нема куди інвестувати, а металеве золото в банківських злитках ? у вогні не горить , місця займає мало
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17

Краще - в срібні ложки!©( Лібо)

  yama написав:місця займає мало
Де? В домашньому сейфі? :lol:


Та й вже 100500 раз обговорено про його ліквідність... і про різницю між купівлею і продажем...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:22

  Успіх написав:
  yama написав:місця займає мало
Де? В домашньому сейфі? :lol:


Та й вже 100500 раз обговорено про його ліквідність... і про різницю між купівлею і продажем...

та ліквідність значно краща ніж у нерухомості. квартиру теж не можна продати без сплати податків протягом поправте 3 чи 5 років . То хіба це не дикий спред при купівлі \продажі нерухомості !?
Питання зберігання однакове , вам так само ніхто не гарантує збреження вашої квартири від шахедів\ракет, пожежі , вибуху газу, приходу лінії фронту ( маю знайомих з купою комерційної нерухомості в Краматорську - здається військовим за ком послуги , ком послуги оплачує військова частина) і просто де гарантія що вам завтра не відключать центральне опалення, електропостачання чи газ - без цього ваша квартира як і будь-яка інша пшик.
Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками. Знаєте що залишилось в Хіросімі та Нагасакі після вибуху ? залишились Окремо стоячі сейфи на місцях колишніх будинків. Тобто все що від будинків залишилось це вулиця з сейфами. А в разі Надзвичайно ситуації поклав в рюкзак замотав у обісрані труси і вперід
Так, це правда. Після атомного бомбардування Хіросіми в 1945 році грошове сховище банку Тейкоку залишилося неушкодженим, зберігши всі гроші та важливі документи в ідеальному стані. Двері сховища, виготовлені в 1925 році американською компанією Mosler Safe Company, витримали вибух завдяки своїй залізобетонній конструкції, яка за міцністю не поступалася дверям бомбосховищ. У травні 1950 року головний менеджер банку Тейкоку надіслав до головного офісу Mosler Safe Company лист подяки, зазначивши, що ядерна бомба лише трохи пошкодила поверхню дверей сховища.

тож будуйте бомбосховище як герої фільму
"Зона стихії" ("Take Shelter", 2011) з Майклом Шенноном у головній ролі
і запаковуйте його золотом :!:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:39

  yama написав:як нема куди інвестувати, а металеве золото в банківських злитках ? у вогні не горить , місця займає мало

Так, золото непоганий варіант, але воно вже здорожчало на 45% за рік - брати на таких хаях вже нецікаво як на мене, та й там теж є свої нюанси - треба знати в кого брати, бо можна мідь позолочену купити замість золота, окрім того, пакування зливків має бути у ідеальному стані інакше буде серйозний дисконт при продажу, але як альтернатива нерухомості варіант непоганий))
asti
 
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