не знаю что трапится.
но сейчас спрос просто неадекватный на покупку.
выгребают в момент все что в р-не типа "дна"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:11
не знаю что трапится.
но сейчас спрос просто неадекватный на покупку.
выгребают в момент все что в р-не типа "дна"
Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО
офіційні дані КМДА
|