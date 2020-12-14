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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12217122181221912220
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:11

  Hotab написав:asti

І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!

В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ?


не знаю что трапится.
но сейчас спрос просто неадекватный на покупку.
выгребают в момент все что в р-не типа "дна"
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО

офіційні дані КМДА
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:13

  yama написав:Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками

Ще раз - що будете робити, якщо до Вас завітають гості з паяльником, а Ви вдома тримаєте золото в супер-сейфі, який відкривається тільки від Вашого відбитку пальця, чи... обличчя? :mrgreen: >>>>>
  Успіх написав:Там про сейфи(вдома) згадували...

Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні?


п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:19

  kingkongovets написав:в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО

офіційні дані КМДА


вспоминаю, как улицы были забиты в 2021…
или тогда 6 было, или сейчас все дома сидят
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  kingkongovets написав:в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО

офіційні дані КМДА


вспоминаю, как улицы были забиты в 2021…
или тогда 6 было, или сейчас все дома сидят
ухилянти по домівкам гасяться, машин стільки ж, якщо не більше
kingkongovets
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