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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:11
Hotab написав:asti
І воно таки настане для тих хто придбав нерухомість
якщо перемир'я таки відбудеться!
В Херсоні зараз 10% від довоєнного населення. Решта в оренді під Києвом, Мико, Одеса.
Що трапиться з ринком, коли вони поїдуть в свої домівки, звільнивши київські/прикиївські ?
не знаю что трапится.
но сейчас спрос просто неадекватный на покупку.
выгребают в момент все что в р-не типа "дна"
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:23
в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО
офіційні дані КМДА
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kingkongovets
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:13
yama написав:
Золото в нормальному сейфі переживе і Шахеда і ракету , головне потім відкопати свій сейф під уламками
Ще раз - що будете робити, якщо до Вас завітають гості з паяльником, а Ви вдома тримаєте золото в супер-сейфі, який відкривається тільки від Вашого відбитку пальця, чи... обличчя?
>>>>>
Успіх написав:
Там про сейфи(вдома) згадували...
Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні?
п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска)
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:19
kingkongovets написав:
в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО
офіційні дані КМДА
вспоминаю, как улицы были забиты в 2021…
или тогда 6 было, или сейчас все дома сидят
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:25
smdtranz написав: kingkongovets написав:
в Києві наразі близько 4 млн мешканців, з яких 600 тисяч ВПО
офіційні дані КМДА
вспоминаю, как улицы были забиты в 2021…
или тогда 6 было, или сейчас все дома сидят
ухилянти по домівкам гасяться, машин стільки ж, якщо не більше
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