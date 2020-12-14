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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12218122191222012221
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:39

  Striker написав:А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.

Та невже????

А хто буде розробляти нову зброю???
Інженери, фізики хіміки математики з зарплатою 200 дол/міс?
Чи зелені клоуни?
Чи історики, філологи і юристи???? :mrgreen:

"Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила рф після мирної угоди — NV

Десятки китайських компаній відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами устаткування й інші товани"

Придурки досі не зрозуміли, що то вже не їх території. "Вайни нє будєт!" :mrgreen:
Щоб утримувати території за собою, треба мати силу. І нормальну економіку, а не клепати пшенично олійну дерибанну державу.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 14 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:46

  osafly написав:
  asti написав:будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!

А что случилось с Авалем??
Как это, 8 месяцев держать деньги???

От коли вас заблокують тоді й дізнаєтесь, Как это...
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