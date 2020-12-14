Striker написав:А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.
Та невже????
А хто буде розробляти нову зброю???
Інженери, фізики хіміки математики з зарплатою 200 дол/міс?
Чи зелені клоуни?
Чи історики, філологи і юристи????
"Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила рф після мирної угоди — NV
Десятки китайських компаній відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами устаткування й інші товани"
Придурки досі не зрозуміли, що то вже не їх території. "Вайни нє будєт!"
Щоб утримувати території за собою, треба мати силу. І нормальну економіку, а не клепати пшенично олійну дерибанну державу.