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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12218122191222012221
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:39

  Striker написав:А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.

Та невже????

А хто буде розробляти нову зброю???
Інженери, фізики хіміки математики з зарплатою 200 дол/міс?
Чи зелені клоуни?
Чи історики, філологи і юристи???? :mrgreen:

"Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила рф після мирної угоди — NV

Десятки китайських компаній відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами устаткування й інші товани"

Придурки досі не зрозуміли, що то вже не їх території. "Вайни нє будєт!" :mrgreen:
Щоб утримувати території за собою, треба мати силу. І нормальну економіку, а не клепати пшенично олійну дерибанну державу.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 14 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:46

  osafly написав:
  asti написав:будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!

А что случилось с Авалем??
Как это, 8 месяцев держать деньги???

От коли вас заблокують тоді й дізнаєтесь, Как это...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:30

  asti написав:
  osafly написав:
  asti написав:будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!

А что случилось с Авалем??
Как это, 8 месяцев держать деньги???

От коли вас заблокують тоді й дізнаєтесь, Как это...


Это Вы мне отвечаете так,на совет по инвестиционной составляющей?!
Ну,к счастью мне не суждено об этом узнать,потому как я,не совсем дебил,держать валюту в банках неадекватной страны,в момент войны,бусификации,неработающих законов,конституции,разгула мародерства,всяких откровенных бандформирований и схемщиков...Я ж не кугут какой и не последний хрен без соли доедаю,чтоб рисковать деньгами,потому что они должны "работать"...Эти ощущения для "избранных кугутов".
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:39

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:В провінцію хто їздив, за 100 км від Києва?
желающих к тебе приехать не много.

Так hotab днями рвав тєльняшку (чи що там замість неї у пілотів), що черги стоять з тимчасовопереміщених, щоб купити хатинку в стокілометровій зоні)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:48

  gonchik74 написав:
  Wirująświatła написав:
  Frant написав:В провінцію хто їздив, за 100 км від Києва?
желающих к тебе приехать не много.

Так hotab днями рвав тєльняшку (чи що там замість неї у пілотів), що черги стоять з тимчасовопереміщених, щоб купити хатинку в стокілометровій зоні)))

этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:56

Є-бабло, то Є-оселя))

  Wirująświatła написав:этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
В мене Є-питання))
1. Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)

2. Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:05

  Успіх написав:Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)
ипотеку не каждый хочет. по е-оселе много ограничений. и это процесс не быстрый. месяца может не хватить.
  Успіх написав:Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
поиск квартиры тоже процесс не быстрый. Слишком много параметров, локация, площадь, этаж, планировка, тип дома, тип отопления, ремонт. Бзыки продавца. Но за 12 месяцев большая часть отоварится. Что потом неизвестно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:42

  Wirująświatła написав:этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.


та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают

а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира
smdtranz
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