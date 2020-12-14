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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:39
Striker написав:
А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.
Та невже????
А хто буде розробляти нову зброю???
Інженери, фізики хіміки математики з зарплатою 200 дол/міс?
Чи зелені клоуни?
Чи історики, філологи і юристи????
"Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила рф після мирної угоди — NV
Десятки китайських компаній відбудовують заводи на захоплених росіянами землях сходу України та постачають місцевим підприємствами устаткування й інші товани"
Придурки досі не зрозуміли, що то вже не їх території. "Вайни нє будєт!"
Щоб утримувати території за собою, треба мати силу. І нормальну економіку, а не клепати пшенично олійну дерибанну державу.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 14 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 23:46
osafly написав: asti написав:
будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!
А что случилось с Авалем??
Как это, 8 месяцев держать деньги???
От коли вас заблокують тоді й дізнаєтесь, Как это...
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:30
asti написав: osafly написав: asti написав:
будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!
А что случилось с Авалем??
Как это, 8 месяцев держать деньги???
От коли вас заблокують тоді й дізнаєтесь, Как это...
Это Вы мне отвечаете так,на совет по инвестиционной составляющей?!
Ну,к счастью мне не суждено об этом узнать,потому как я,не совсем дебил,держать валюту в банках неадекватной страны,в момент войны,бусификации,неработающих законов,конституции,разгула мародерства,всяких откровенных бандформирований и схемщиков...Я ж не кугут какой и не последний хрен без соли доедаю,чтоб рисковать деньгами,потому что они должны "работать"...Эти ощущения для "избранных кугутов".
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osafly
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:39
Wirująświatła написав: Frant написав:
В провінцію хто їздив, за 100 км від Києва?
желающих к тебе приехать не много.
Так hotab днями рвав тєльняшку (чи що там замість неї у пілотів), що черги стоять з тимчасовопереміщених, щоб купити хатинку в стокілометровій зоні)))
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gonchik74
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:48
gonchik74 написав: Wirująświatła написав: Frant написав:
В провінцію хто їздив, за 100 км від Києва?
желающих к тебе приехать не много.
Так hotab днями рвав тєльняшку (чи що там замість неї у пілотів), що черги стоять з тимчасовопереміщених, щоб купити хатинку в стокілометровій зоні)))
этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:56
Wirująświatła написав:
этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные
наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
В мене Є-питання))
1. Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)
2. Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
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Додано: Суб 15 лют, 2025 01:05
Успіх написав:
Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)
ипотеку не каждый хочет. по е-оселе много ограничений. и это процесс не быстрый. месяца может не хватить.
Успіх написав:
Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
поиск квартиры тоже процесс не быстрый. Слишком много параметров, локация, площадь, этаж, планировка, тип дома, тип отопления, ремонт. Бзыки продавца. Но за 12 месяцев большая часть отоварится. Что потом неизвестно.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 15 лют, 2025 01:42
Wirująświatła написав:
этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают
а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира
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smdtranz
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Додано: Суб 15 лют, 2025 04:26
smdtranz написав: Wirująświatła написав:
этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают
а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира
на балтийское или лаптевых?
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барабашов
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