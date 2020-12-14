Додано: Суб 15 лют, 2025 15:23

asti написав: к Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, к Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів,

в период валютных каруселей выводил по 1350уе в месяц с названного банка без официального трудоустройства и без справки о доходах. Через кассу покупал 5куе (там тоже требуется идентификация и вообще емнип не клиентам банка такие суммы не продавали). Делал заказ приходил и покупал.финмон возбуждается на анкету (инфа из 3х банков). если вы в анкете указываете доход 8тыс грн а в месяц снимаете 5куе вас 100% заблокируют. Даже если снимаете депозит.Указывайте доход 70-80к грн и никто вас не заблочит. Мне эту схему рассказали в глобусе и в прокредите, потом я уточнил в пумбе и моно ситуация идентичная. Пока вы не берете кредит банку справки о доходах не нужно. Достаточно анкеты. Соответственно цифра 70-80 никем не проверяется. Крупных клиентов достаточно и если каждого заблочат за 5куе банк разорится. Финмон смотрит на анкету и понимает кто вы крупный клиент или деловая колбаса, которая прокручивает какую то операцию.был кейс укргаз заблокировал 8куе еще до войны, пришлось через оператора писать финмону объяснение зачем мне валюта. Но это внутренний бзык банка, имхо. Я написал в связи с выездом заграницу.