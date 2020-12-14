этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 00:48
этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
Додано: Суб 15 лют, 2025 00:56
Є-бабло, то Є-оселя))
В мене Є-питання))
1. Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)
2. Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
Додано: Суб 15 лют, 2025 01:05
ипотеку не каждый хочет. по е-оселе много ограничений. и это процесс не быстрый. месяца может не хватить.
поиск квартиры тоже процесс не быстрый. Слишком много параметров, локация, площадь, этаж, планировка, тип дома, тип отопления, ремонт. Бзыки продавца. Но за 12 месяцев большая часть отоварится. Что потом неизвестно.
Додано: Суб 15 лют, 2025 01:42
та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают
а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира
Додано: Суб 15 лют, 2025 04:26
на балтийское или лаптевых?
Додано: Суб 15 лют, 2025 13:09
Вам бумажечку выдали о том, что вы подозреваетесь, ваши средства заморожены, вот вам циферки (код) вашего дела ?
подозреваю, что ничего этого нет, а вам вешают лапшу (у нас так любят делать в банках на всякий случай).
Додано: Суб 15 лют, 2025 14:05
За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где подешевели однокомнатные квартиры и сколько они сейчас стоят.
Додано: Суб 15 лют, 2025 15:04
До дела пока что не дошло, к счастью, но свои бумажечки, как вы выразились, я пока что забрать не могу. Банк требует всё новые и новые документы подтверждающие как мои доходы в целом, так и то где я взял деньги на ту или иную конкретную операцию. Объяснения типа: взял деньги из тумбочки/ячейки/трехлитровой банки их, к сожалению, не устраивают//)
Додано: Суб 15 лют, 2025 15:23
в период валютных каруселей выводил по 1350уе в месяц с названного банка без официального трудоустройства и без справки о доходах. Через кассу покупал 5куе (там тоже требуется идентификация и вообще емнип не клиентам банка такие суммы не продавали). Делал заказ приходил и покупал.
финмон возбуждается на анкету (инфа из 3х банков). если вы в анкете указываете доход 8тыс грн а в месяц снимаете 5куе вас 100% заблокируют. Даже если снимаете депозит.
Указывайте доход 70-80к грн и никто вас не заблочит. Мне эту схему рассказали в глобусе и в прокредите, потом я уточнил в пумбе и моно ситуация идентичная. Пока вы не берете кредит банку справки о доходах не нужно. Достаточно анкеты. Соответственно цифра 70-80 никем не проверяется. Крупных клиентов достаточно и если каждого заблочат за 5куе банк разорится. Финмон смотрит на анкету и понимает кто вы крупный клиент или деловая колбаса, которая прокручивает какую то операцию.
был кейс укргаз заблокировал 8куе еще до войны, пришлось через оператора писать финмону объяснение зачем мне валюта. Но это внутренний бзык банка, имхо. Я написал в связи с выездом заграницу.
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