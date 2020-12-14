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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12219122201222112222>
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:48

  gonchik74 написав:
  Wirująświatła написав:
  Frant написав:В провінцію хто їздив, за 100 км від Києва?
желающих к тебе приехать не много.

Так hotab днями рвав тєльняшку (чи що там замість неї у пілотів), що черги стоять з тимчасовопереміщених, щоб купити хатинку в стокілометровій зоні)))

этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 00:56

Є-бабло, то Є-оселя))

  Wirująświatła написав:этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.
В мене Є-питання))
1. Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)

2. Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:05

  Успіх написав:Що заважало військовим рік -2 тому взяти іпотеку?(наприклад, коли приїзджали у відпустку)
ипотеку не каждый хочет. по е-оселе много ограничений. и это процесс не быстрый. месяца может не хватить.
  Успіх написав:Чому 6-12міс, а не тільки 3-4міс, чи 24міс?
поиск квартиры тоже процесс не быстрый. Слишком много параметров, локация, площадь, этаж, планировка, тип дома, тип отопления, ремонт. Бзыки продавца. Но за 12 месяцев большая часть отоварится. Что потом неизвестно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:42

  Wirująświatła написав:этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.


та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают

а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 04:26

  smdtranz написав:
  Wirująświatła написав:этот бум уже прошел, ждем следующий за перемирием когда военные наперегонки побегут покупать квартиры. имхо продлиться он от 6 до 12 мес.


та никуда они не побегут. денег тех нет давно уже, проели, спустили на проституток, казино, бухло, семьи потратили и тд
один из ста может что-то и накопил, но они и так покупают

а после дембеля? что такое, например, миллион? тачку купить, на море съездить, месяц побухать. и всё
какая квартира

на балтийское или лаптевых?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:09

  asti написав:будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!


Вам бумажечку выдали о том, что вы подозреваетесь, ваши средства заморожены, вот вам циферки (код) вашего дела ?

подозреваю, что ничего этого нет, а вам вешают лапшу (у нас так любят делать в банках на всякий случай).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 14:05

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где подешевели однокомнатные квартиры и сколько они сейчас стоят.

https://lun.ua/misto/stat/ukraine?srslt ... JdXrjhbaqn
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:04

  baraka написав:
  asti написав:будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!


Вам бумажечку выдали о том, что вы подозреваетесь, ваши средства заморожены, вот вам циферки (код) вашего дела ?

подозреваю, что ничего этого нет, а вам вешают лапшу (у нас так любят делать в банках на всякий случай).

До дела пока что не дошло, к счастью, но свои бумажечки, как вы выразились, я пока что забрать не могу. Банк требует всё новые и новые документы подтверждающие как мои доходы в целом, так и то где я взял деньги на ту или иную конкретную операцию. Объяснения типа: взял деньги из тумбочки/ячейки/трехлитровой банки их, к сожалению, не устраивают//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:23

  asti написав:к Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів,
в период валютных каруселей выводил по 1350уе в месяц с названного банка без официального трудоустройства и без справки о доходах. Через кассу покупал 5куе (там тоже требуется идентификация и вообще емнип не клиентам банка такие суммы не продавали). Делал заказ приходил и покупал.

финмон возбуждается на анкету (инфа из 3х банков). если вы в анкете указываете доход 8тыс грн а в месяц снимаете 5куе вас 100% заблокируют. Даже если снимаете депозит.

Указывайте доход 70-80к грн и никто вас не заблочит. Мне эту схему рассказали в глобусе и в прокредите, потом я уточнил в пумбе и моно ситуация идентичная. Пока вы не берете кредит банку справки о доходах не нужно. Достаточно анкеты. Соответственно цифра 70-80 никем не проверяется. Крупных клиентов достаточно и если каждого заблочат за 5куе банк разорится. Финмон смотрит на анкету и понимает кто вы крупный клиент или деловая колбаса, которая прокручивает какую то операцию.

был кейс укргаз заблокировал 8куе еще до войны, пришлось через оператора писать финмону объяснение зачем мне валюта. Но это внутренний бзык банка, имхо. Я написал в связи с выездом заграницу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:03

Да, это была моя ошибка, я во всех анкетах писал что я безработный - был уверен что моих деклараций с доходами по ОВГЗ на почти 2 миллиона за последние 5 лет, и проданной в Киеве квартиры за почти 100 тыс долларов будет достаточно для того чтобы держать в банках сумму в пределах 400к гривен - оказалось нет))
asti
 
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