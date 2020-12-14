Відсутність будь яких питань з боку фінмону будь якого банку в Дії виглядає ось так:
Особливо слово «так» (це про сплату податку)
Так само як і всі питання щодо є-оселі.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:30
Додано: Суб 15 лют, 2025 18:29
Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
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