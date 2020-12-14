Відсутність будь яких питань з боку фінмону будь якого банку в Дії виглядає ось так:
Особливо слово «так» (це про сплату податку)
Так само як і всі питання щодо є-оселі.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:30
Додано: Суб 15 лют, 2025 18:29
Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:13
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:27
Так квартиры по себестоимости и так.
Куда там дешеветь.
Строят мало, людей много. Даже и не сомневайся
Додано: Суб 15 лют, 2025 21:14
блин, нация рабов, чесное слово.
вас ебут (извините за прямоту), а вы рады носить бумажки и не задавать лишних вопросов.
приходите в банк с 2-мя заявлениями:
1) письменным заявлением о разрывании договора и закрытии всех счетов (в 2-х копиях), там указываете, что просите выдать деньги наличными
2) письменным заявлением с просьбой указать "номер номер и дату решения СОУ про по блокировку счетов" (в 2-х копиях)
читайте закон про "запобигання та протидию легализации имущества, бла-бла", статья 23.
то что вы безработыный (и, возможно, не уплатили налоги) тут роли не играет.
вы удивитесь как быстро вам оветят, что ваши средства не блокировались, просто это "внутренние процедуры банка, так нужно было, мы не виноваты"
Востаннє редагувалось baraka в Суб 15 лют, 2025 21:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 15 лют, 2025 21:19
то что вы там продали финмон может устроить только в день продажи. Далее они считают что на 2й день вы всё проели. пишите в анкете доход 70-80к и всё будет хорошо. Работаете вы, где и кем никого не интересует. Пока не попросите кредит. Но мне полляма налили без справок про доходы и танцев с бубном. хохма. оформил больше года назад карту юнекс к ней сразу впихнули кредитку мед и 3 тыс лимита. Приходит смс типа картой вы не пользуетесь мы ее закрываем. Открываю приложуху кредитка мед активна, а лимит уже 20к (не пользовался ни разу). Не такие они дурные кредитки клиентам закрывать.
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