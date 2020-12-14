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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12219122201222112222
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 16:30

  asti написав:Да, это была моя ошибка, я во всех анкетах писал что я безработный ))

Відсутність будь яких питань з боку фінмону будь якого банку в Дії виглядає ось так:

Зображення

Особливо слово «так» (це про сплату податку)

Так само як і всі питання щодо є-оселі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 18:29

  Striker написав:А я вже задумався їхати з дружиною і дитиною аби куди, як тільки буде можливість. Перемир'я - це тимчасово. Або ми озброюємось до зубів новітньою зброєю, або... нічого доброго чекати не варто тоді. І судячи з того, що в нас в Раді ДОСІ сидить зрадник Бойко, мер Одеси громадянин росії Труханов, мені цього вже достатньо, щоб поставити діагноз цій системі.


Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:13

  Бетон написав:
Из моего двора никто не выезжает. Все дома сидят или свалили за бугор.
В ковид тоже казалось, что никого нет.
Сейчас мусорская тцкашная окупация


А квартиры дешевеют? Из-за окупации? :mrgreen:
Я наверное таки в Киев вкинусь, вот подожду трошки, и к маю в самый раз.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:27

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
Из моего двора никто не выезжает. Все дома сидят или свалили за бугор.
В ковид тоже казалось, что никого нет.
Сейчас мусорская тцкашная окупация


А квартиры дешевеют? Из-за окупации? :mrgreen:
Я наверное таки в Киев вкинусь, вот подожду трошки, и к маю в самый раз.

Так квартиры по себестоимости и так.
Куда там дешеветь.

Строят мало, людей много. Даже и не сомневайся
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:14

  asti написав:До дела пока что не дошло, к счастью, но свои бумажечки, как вы выразились, я пока что забрать не могу. Банк требует всё новые и новые документы подтверждающие как мои доходы в целом, так и то где я взял деньги на ту или иную конкретную операцию. Объяснения типа: взял деньги из тумбочки/ячейки/трехлитровой банки их, к сожалению, не устраивают//)


блин, нация рабов, чесное слово.
вас ебут (извините за прямоту), а вы рады носить бумажки и не задавать лишних вопросов.

приходите в банк с 2-мя заявлениями:
1) письменным заявлением о разрывании договора и закрытии всех счетов (в 2-х копиях), там указываете, что просите выдать деньги наличными
2) письменным заявлением с просьбой указать "номер номер и дату решения СОУ про по блокировку счетов" (в 2-х копиях)

читайте закон про "запобигання та протидию легализации имущества, бла-бла", статья 23.

то что вы безработыный (и, возможно, не уплатили налоги) тут роли не играет.

вы удивитесь как быстро вам оветят, что ваши средства не блокировались, просто это "внутренние процедуры банка, так нужно было, мы не виноваты"
Востаннє редагувалось baraka в Суб 15 лют, 2025 21:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:19

  asti написав:Да, это была моя ошибка, я во всех анкетах писал что я безработный - был уверен что моих деклараций с доходами по ОВГЗ на почти 2 миллиона за последние 5 лет, и проданной в Киеве квартиры за почти 100 тыс долларов будет достаточно для того чтобы держать в банках сумму в пределах 400к гривен - оказалось нет))

то что вы там продали финмон может устроить только в день продажи. Далее они считают что на 2й день вы всё проели. пишите в анкете доход 70-80к и всё будет хорошо. Работаете вы, где и кем никого не интересует. Пока не попросите кредит. Но мне полляма налили без справок про доходы и танцев с бубном. хохма. оформил больше года назад карту юнекс к ней сразу впихнули кредитку мед и 3 тыс лимита. Приходит смс типа картой вы не пользуетесь мы ее закрываем. Открываю приложуху кредитка мед активна, а лимит уже 20к (не пользовался ни разу). Не такие они дурные кредитки клиентам закрывать.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12219122201222112222
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