Додано: Суб 15 лют, 2025 21:19

asti написав: Да, это была моя ошибка, я во всех анкетах писал что я безработный - был уверен что моих деклараций с доходами по ОВГЗ на почти 2 миллиона за последние 5 лет, и проданной в Киеве квартиры за почти 100 тыс долларов будет достаточно для того чтобы держать в банках сумму в пределах 400к гривен - оказалось нет)) Да, это была моя ошибка, я во всех анкетах писал что я безработный - был уверен что моих деклараций с доходами по ОВГЗ на почти 2 миллиона за последние 5 лет, и проданной в Киеве квартиры за почти 100 тыс долларов будет достаточно для того чтобы держать в банках сумму в пределах 400к гривен - оказалось нет))

то что вы там продали финмон может устроить только в день продажи. Далее они считают что на 2й день вы всё проели. пишите в анкете доход 70-80к и всё будет хорошо. Работаете вы, где и кем никого не интересует. Пока не попросите кредит. Но мне полляма налили без справок про доходы и танцев с бубном. хохма. оформил больше года назад карту юнекс к ней сразу впихнули кредитку мед и 3 тыс лимита. Приходит смс типа картой вы не пользуетесь мы ее закрываем. Открываю приложуху кредитка мед активна, а лимит уже 20к (не пользовался ни разу). Не такие они дурные кредитки клиентам закрывать.