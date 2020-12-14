Додано: Суб 15 лют, 2025 22:27

baraka написав: asti написав: Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.

А что такое решение СОУ? Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.А что такое решение СОУ?



чтобы поступить по-моему - надо допустить мысль, что банк должен быть вам благодарен, что вы доверили ему хранение _ваших_ денег



банк, если в самом деле что-то не так может блочить на 2 рабочих дня. Дальше он либо должен провести транзу либо постучать в настоящий фин мон (СОУ) и сказать, тут чувак продаёт ЯО. СОУ говорит, да блокируйте транзу, вот номер блокировки.



если номера блокировки нет - значит банк блокирует вас на основании вашего договора с банком - кто ж его читает, да ? (по нему вы там что-то обязаны предоставить). Поэтому просто приходите и разрываете договор.



PS: угадайте сколько времени прошло после того, как я передал через своего менеджера заявление о просьбе указать номера СОУ по блокировке счетов ? Час! Через час у меня уже был официальный ответ, что блокировок нет. чтобы поступить по-моему - надо допустить мысль, что банк должен быть вам благодарен, что вы доверили ему хранение _ваших_ денегбанк, если в самом деле что-то не так может блочить на 2 рабочих дня. Дальше он либо должен провести транзу либо постучать в настоящий фин мон (СОУ) и сказать, тут чувак продаёт ЯО. СОУ говорит, да блокируйте транзу, вот номер блокировки.если номера блокировки нет - значит банк блокирует вас на основании вашего договора с банком - кто ж его читает, да ? (по нему вы там что-то обязаны предоставить). Поэтому просто приходите и разрываете договор.PS: угадайте сколько времени прошло после того, как я передал через своего менеджера заявление о просьбе указать номера СОУ по блокировке счетов ? Час! Через час у меня уже был официальный ответ, что блокировок нет.

Так у меня не конкретная транзакция заблокирована - у меня просто обороты за период (3 месяца) не соответствовали (на взгляд банка) данным заявленным мной в анкете при оформлении карты. И банк заблочил мне счета на которых в тот момент находилась н-ная сумма денег. Вот и всё. Я просто хотел без лишнего шума вывести эти деньги на другой, более лояльный в плане финмона банк, и там их снять. Но оказалось, что всё не так просто - большинство банков тоже заблочат деньги которые заходят к ним с пометкой "в следствие разрыва отношений" и, кроме того, в случае если заблокированные по 15-й статье счета закрываются банк который их закрывает уведомляет об этом тот, как вы выразились, настоящий фимном. Чего мне, по понятным причинам, категорически не хотелось бы так как у меня и в других банках есть счета на которых лежат деньги. Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)