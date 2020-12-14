Відсутність будь яких питань з боку фінмону будь якого банку в Дії виглядає ось так:
Особливо слово «так» (це про сплату податку)
Так само як і всі питання щодо є-оселі.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:30
Додано: Суб 15 лют, 2025 18:29
Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:13
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:27
Так квартиры по себестоимости и так.
Куда там дешеветь.
Строят мало, людей много. Даже и не сомневайся
Додано: Суб 15 лют, 2025 21:14
блин, нация рабов, чесное слово.
вас ебут (извините за прямоту), а вы рады носить бумажки и не задавать лишних вопросов.
приходите в банк с 2-мя заявлениями:
1) письменным заявлением о разрывании договора и закрытии всех счетов (в 2-х копиях), там указываете, что просите выдать деньги наличными
2) письменным заявлением с просьбой указать "номер номер и дату решения СОУ про по блокировку счетов" (в 2-х копиях)
читайте закон про "запобигання та протидию легализации имущества, бла-бла", статья 23.
то что вы безработыный (и, возможно, не уплатили налоги) тут роли не играет.
вы удивитесь как быстро вам оветят, что ваши средства не блокировались, просто это "внутренние процедуры банка, так нужно было, мы не виноваты"
Востаннє редагувалось baraka в Суб 15 лют, 2025 21:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 15 лют, 2025 21:19
то что вы там продали финмон может устроить только в день продажи. Далее они считают что на 2й день вы всё проели. пишите в анкете доход 70-80к и всё будет хорошо. Работаете вы, где и кем никого не интересует. Пока не попросите кредит. Но мне полляма налили без справок про доходы и танцев с бубном. хохма. оформил больше года назад карту юнекс к ней сразу впихнули кредитку мед и 3 тыс лимита. Приходит смс типа картой вы не пользуетесь мы ее закрываем. Открываю приложуху кредитка мед активна, а лимит уже 20к (не пользовался ни разу). Не такие они дурные кредитки клиентам закрывать.
Додано: Суб 15 лют, 2025 21:51
Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.
А что такое решение СОУ?
Додано: Суб 15 лют, 2025 22:01
чтобы поступить по-моему - надо допустить мысль, что банк должен быть вам благодарен, что вы доверили ему хранение _ваших_ денег
банк, если в самом деле что-то не так может блочить на 2 рабочих дня. Дальше он либо должен провести транзу либо постучать в настоящий фин мон (СОУ) и сказать, тут чувак продаёт ЯО. СОУ говорит, да блокируйте транзу, вот номер блокировки.
если номера блокировки нет - значит банк блокирует вас на основании вашего договора с банком - кто ж его читает, да ? (по нему вы там что-то обязаны предоставить). Поэтому просто приходите и разрываете договор.
PS: угадайте сколько времени прошло после того, как я передал через своего менеджера заявление о просьбе указать номера СОУ по блокировке счетов ? Час! Через час у меня уже был официальный ответ, что блокировок нет.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 15 лют, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2025 22:07
99% украинцев-терпилы,как бы там не гонорились,но так и есть.Нахера Вам знать лишнего??Просто терпите и мычите...Главное-грубите всем,направо и налево,даже тем,кто Вам пытается помочь и вникнуть в суть дела..Это национальная особенность такая,пошла от "обдолбанного лидора всех народов"...с него надо брать пример."Криворожская дипломатия" Отобрали-ну и х... с ним!Заработаете еще! Блд...сколько не зарекался-не метать бисер перед свиньями и не пытаться помогать тем,кому оно не надо и кого не знаешь...Спасибо Вам еще раз за напоминание! Реально спасибо.Окончательно для себя решил!
Востаннє редагувалось osafly в Суб 15 лют, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2025 22:27
Так у меня не конкретная транзакция заблокирована - у меня просто обороты за период (3 месяца) не соответствовали (на взгляд банка) данным заявленным мной в анкете при оформлении карты. И банк заблочил мне счета на которых в тот момент находилась н-ная сумма денег. Вот и всё. Я просто хотел без лишнего шума вывести эти деньги на другой, более лояльный в плане финмона банк, и там их снять. Но оказалось, что всё не так просто - большинство банков тоже заблочат деньги которые заходят к ним с пометкой "в следствие разрыва отношений" и, кроме того, в случае если заблокированные по 15-й статье счета закрываются банк который их закрывает уведомляет об этом тот, как вы выразились, настоящий фимном. Чего мне, по понятным причинам, категорически не хотелось бы так как у меня и в других банках есть счета на которых лежат деньги. Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
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