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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2025 22:32
osafly написав: asti написав:
Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.
А что такое решение СОУ?
99% украинцев-терпилы,как бы там не гонорились,но так и есть.Нахера Вам знать лишнего??Просто терпите и мычите...Главное-грубите всем,направо и налево,даже тем,кто Вам пытается помочь и вникнуть в суть дела..Это национальная особенность такая,пошла от "обдолбанного лидора всех народов"...с него надо брать пример."Криворожская дипломатия" Отобрали-ну и х... с ним!Заработаете еще!
Блд...сколько не зарекался-не метать бисер перед свиньями и не пытаться помогать тем,кому оно не надо и кого не знаешь...Спасибо Вам еще раз за напоминание! Реально спасибо.Окончательно для себя решил!
Вы, мил человек, не помогаете, а вставляете свои пять копеек там где вас не просят. Ну правда, чем мне может помочь в данной ситуации всё то что вы написали?!
Так что утруждайте себя //)
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asti
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:39
osafly написав: asti написав:
Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.
А что такое решение СОУ?
99% украинцев-терпилы,как бы там не гонорились,но так и есть.Нахера Вам знать лишнего??Просто терпите и мычите...Главное-грубите всем,направо и налево,даже тем,кто Вам пытается помочь и вникнуть в суть дела..Это национальная особенность такая,пошла от "обдолбанного лидора всех народов"...с него надо брать пример."Криворожская дипломатия" Отобрали-ну и х... с ним!Заработаете еще!
Блд...сколько не зарекался-не метать бисер перед свиньями и не пытаться помогать тем,кому оно не надо и кого не знаешь...Спасибо Вам еще раз за напоминание! Реально спасибо.Окончательно для себя решил!
неистово плюсую (с)
нас ещё виноватыми сделают и будут ненавидеть, что мы не прогнулись в отличие от них
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baraka
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:45
asti написав:
Так у меня не конкретная транзакция заблокирована - у меня просто обороты за период (3 месяца) не соответствовали (на взгляд банка) данным заявленным мной в анкете при оформлении карты. И банк заблочил мне счета на которых в тот момент находилась н-ная сумма денег. Вот и всё. Я просто хотел без лишнего шума вывести эти деньги на другой, более лояльный в плане финмона банк, и там их снять. Но оказалось, что всё не так просто - большинство банков тоже заблочат деньги которые заходят к ним с пометкой "в следствие разрыва отношений" и, кроме того, в случае если заблокированные по 15-й статье счета закрываются банк который их закрывает уведомляет об этом тот, как вы выразились, настоящий фимном. Чего мне, по понятным причинам, категорически не хотелось бы так как у меня и в других банках есть счета на которых лежат деньги. Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
так и у меня заблочили все счета, общая сумма на 3 (на три!) порядка больше чем входящая транза которая банку не понравилась.
я не знаю вашей ситуации, но если у вас честно заработанные деньги - чего вы сами боитесь ? Чего вы не дрючите в ответ если точно знаете что вас имеют ? Ладно, это был риторический вопрос...
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:47
asti написав: osafly написав: asti написав:
Я всё же попробую мирным путём, если принесу все бумажки что смогу, а их не устроит - поступлю по-вашему.
А что такое решение СОУ?
99% украинцев-терпилы,как бы там не гонорились,но так и есть.Нахера Вам знать лишнего??Просто терпите и мычите...Главное-грубите всем,направо и налево,даже тем,кто Вам пытается помочь и вникнуть в суть дела..Это национальная особенность такая,пошла от "обдолбанного лидора всех народов"...с него надо брать пример."Криворожская дипломатия" Отобрали-ну и х... с ним!Заработаете еще!
Блд...сколько не зарекался-не метать бисер перед свиньями и не пытаться помогать тем,кому оно не надо и кого не знаешь...Спасибо Вам еще раз за напоминание! Реально спасибо.Окончательно для себя решил!
Вы, мил человек, не помогаете, а вставляете свои пять копеек там где вас не просят. Ну правда, чем мне может помочь в данной ситуации всё то что вы написали?!
Так что утруждайте себя //)
человека достало, что таких много.
в общем случае - это (незадавание неудобных вопрсов) и привело нас к войне. Это привело нас к тому, что это войну мы ведём херово и бесчеловечно по отношению к самим себе.
я его ой как понимаю.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:50
asti написав:
Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
в понедельник обновите анкету и 99% что вопрос решится. банк так же не заинтересован в конфликте, но ему надо выполнять предписания НБУ а там черным по белому всем до жопы откуда у вас деньги, в анкете надо указать правильную цифру. Всё. Моему приятелю так же райф блоканул, он финмону отправил почтой сканы деклараций за 6 лет, не помогло, а когда исправил в анкете что работает неофициально и имеет 70к в месяц вопрос решился.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 15 лют, 2025 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:50
Пани,тема про недвижимость.
Политичка есть же. Там ,правда,могут и на**й послать, но в целом там весело.
А тут послушаю прогнозы когда у КРЖН ожидается пробитие дна
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 15 лют, 2025 22:55
Господар Вельзевула написав:
А тут послушаю прогнозы когда у КРЖН ожидается пробитие дна
вам точные даты или можно +/- год?
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Wirująświatła
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:04
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
А тут послушаю прогнозы когда у КРЖН ожидается пробитие дна
вам точные даты или можно +/- год?
Ну вы не согласны с мнением Бетона,что "ниже некуда"?
Чет мне кажется,что если переговоры сорвутся,то есть куда.
Хотя хз.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:14
Господар Вельзевула написав:
Пани,тема про недвижимость.
Политичка есть же. Там ,правда,могут и на**й послать, но в целом там весело.
А тут послушаю прогнозы когда у КРЖН ожидается пробитие дна
исправляюсь
таксисты говорят (c), что в США выплеснулось на рынок много новых объектов
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baraka
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:23
Wirująświatła написав: asti написав:
Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
в понедельник обновите анкету и 99% что вопрос решится. банк так же не заинтересован в конфликте, но ему надо выполнять предписания НБУ а там черным по белому всем до жопы откуда у вас деньги, в анкете надо указать правильную цифру. Всё. Моему приятелю так же райф блоканул, он финмону отправил почтой сканы деклараций за 6 лет, не помогло, а когда исправил в анкете что работает неофициально и имеет 70к в месяц вопрос решился.
Да ну вы шутите наверное - ничего я там уже не обновлю - мне даже горячая не отвечает, вход в приложение заблокирован,
я для них уже не человек...
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asti
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