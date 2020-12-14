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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2025 23:29
baraka написав: asti написав:
Так у меня не конкретная транзакция заблокирована - у меня просто обороты за период (3 месяца) не соответствовали (на взгляд банка) данным заявленным мной в анкете при оформлении карты. И банк заблочил мне счета на которых в тот момент находилась н-ная сумма денег. Вот и всё. Я просто хотел без лишнего шума вывести эти деньги на другой, более лояльный в плане финмона банк, и там их снять. Но оказалось, что всё не так просто - большинство банков тоже заблочат деньги которые заходят к ним с пометкой "в следствие разрыва отношений" и, кроме того, в случае если заблокированные по 15-й статье счета закрываются банк который их закрывает уведомляет об этом тот, как вы выразились, настоящий фимном. Чего мне, по понятным причинам, категорически не хотелось бы так как у меня и в других банках есть счета на которых лежат деньги. Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
так и у меня заблочили все счета, общая сумма на 3 (на три!) порядка больше чем входящая транза которая банку не понравилась.
я не знаю вашей ситуации, но если у вас честно заработанные деньги - чего вы сами боитесь ? Чего вы не дрючите в ответ если точно знаете что вас имеют ? Ладно, это был риторический вопрос...
Как мне их дрючить, скажите пожалуйста?
Они везде прикрываются 15-й статьей там такие размытые формулировки что любое движение можно трактовать как спонсорство терроризма. Кроме того банк это огромная структура с миллиардными доходами, в которой работают хорошие юристы. Поэтому в суд обращаться не имеет смысла особого. И не так много юристов занимаются вопросами финмона.
А если требовать у них выдать деньги через кассу - они ссылаются на какие-то внутренние распоряжения что через кассу нельзя. Замкнутый круг...
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asti
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:29
Господар Вельзевула написав:
Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
Електрик в Німеччині чи хоча б в Польщі гірше живе, ніж в Україні? А пенсію потім там також будуть копійки платити, як і в нас? І закони там однаково працюють, як у нас "працюють" в Україні? Якщо обирати приблизно такий же рівень життя, але навколо все ще й буде набагато краще, не буде такої кількості виродків навкруги, то вибір очевидний. Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:34
Striker
Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.
У них нема грошей на інтернет, а під шляхопроводом нема вайфаю.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:37
Striker написав: Господар Вельзевула написав:
Нифига себе вас шатает,земляк.
От просмотра дома на Гагарина до втечи за кордон. Кордон то фигня, потом что? Если ИТ-питань нема, налоги выше,аренаа выше,но хоть с дома кнопать и за какие-то 3-6 штук.
Если рабочая специальность, то мне уже сбежавшие глаза открыли. Тяжко и голодно. Аренда съедает много, рабская жизнь за крышу над головой и еду.
Все в этой жизни временно. Пока мы раздумываем о следующем нападении, вполне можно поймать инфаркт или умереть по тысяче других причин.
Електрик в Німеччині чи хоча б в Польщі гірше живе, ніж в Україні? А пенсію потім там також будуть копійки платити, як і в нас? І закони там однаково працюють, як у нас "працюють" в Україні? Якщо обирати приблизно такий же рівень життя, але навколо все ще й буде набагато краще, не буде такої кількості виродків навкруги, то вибір очевидний. Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.
Давайте так. я отвечаю один раз и больше спорить не буду. Есть у меня автоэлектрик знакомый. Работал на себя.Делал Теслы в том числе. Доход в месяц-3-5.Очередь стояла.Жилье свое.
Сбежал от мобилизации. Работает на пана. Аренда трешки(семья) с комуналкой съедает штуку. Не зарабатывает и двушку.А есть еще продукты и в перспективе маячит учеба детей и медицина..
Все просто. Свое жилье. Работа на себя. Там у вас этого не будет. Если нет и здесь- то в принципе вы правы. Я вообще с начала войны завидую бомжам, им везде лучше чем здесь.
Я лично готов всю жизнь жить под ракетами,шахидами,ТЦК-но я хочу иметь свое жилье и заниматься своим бизнесом. А вот с этим в Днепре стало плохо..Нужно мазать лыжи на столицу, и наконец-то мы возвращаемся к теме, когда же,черт возьми, упадут цены на КРНМ ?
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 15 лют, 2025 23:44
Striker написав:
Електрик в Німеччині чи хоча б в Польщі гірше живе, ніж в Україні? А пенсію потім там також будуть копійки платити, як і в нас? І закони там однаково працюють, як у нас "працюють" в Україні?
я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Striker написав:
Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.
зачем им писать об этом на форумах? чемодан в зубы и вернулись.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:04
asti написав:
Как мне их дрючить, скажите пожалуйста?
Они везде прикрываются 15-й статьей там такие размытые формулировки что любое движение можно трактовать как спонсорство терроризма. Кроме того банк это огромная структура с миллиардными доходами, в которой работают хорошие юристы. Поэтому в суд обращаться не имеет смысла особого. И не так много юристов занимаются вопросами финмона.
А если требовать у них выдать деньги через кассу - они ссылаются на какие-то внутренние распоряжения что через кассу нельзя. Замкнутый круг...
я вам всё написал.
конечно, они будут вам лапшу на уши вешать. Ваше дело знать свои права (и я вам дал конкретную отсылку к конкретному закону) и требовать от них то, что они должны делать. И если они не выполняют (нарушают закон) - вы тоже их можете дрючить (и им штрафы могут прилететь от НБУ за это). И если бы готовы были бы действовать - я бы ответил на дополнительные вопросы.
А если не хотите вникать, хотите искать причины почему вы не будете этим заниматься - ну ок, носите бумажки, кланяйтесь.по теме: а какое движение рынка КРЖН будет более вероятным когда подпишут перемирие ? Вроде как рист потому, что уже можно быть поспокойнее за недвигу. Но может многие пожелают выехать когда откроют границы и будут продавать ? Что перевесит ?
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 16 лют, 2025 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:09
Wirująświatła написав:
я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Чому, 2куя, якщо тільки на себе?
Чому теж не 1куй?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:11
baraka написав: asti написав:
Как мне их дрючить, скажите пожалуйста?
Они везде прикрываются 15-й статьей там такие размытые формулировки что любое движение можно трактовать как спонсорство терроризма. Кроме того банк это огромная структура с миллиардными доходами, в которой работают хорошие юристы. Поэтому в суд обращаться не имеет смысла особого. И не так много юристов занимаются вопросами финмона.
А если требовать у них выдать деньги через кассу - они ссылаются на какие-то внутренние распоряжения что через кассу нельзя. Замкнутый круг...
я вам всё написал.
конечно, они будут вам лапшу на уши вешать. Ваше дело знать свои права (и я вам дал конкретную отсылку к конкретному закону) и требовать от них то, что они должны делать. И если они не выполняют (нарушают закон) - вы тоже их можете дрючить (и им штрафы могут прилететь от НБУ за это). И если бы готовы были бы действовать - я бы ответил на дополнительные вопросы.
А если не хотите вникать, хотите искать причины почему вы не будете этим заниматься - ну ок, носите бумажки, кланяйтесь.по теме: а какое движение рынка КРЖН будет более вероятным когда подпишут перемирие ? Вроде как рист потому, что уже можно быть поспокойнее за недвигу. Но может многие пожелают выехать когда откроют границы и будут продавать ?
По теме: рост конечно же!
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:12
Успіх написав: Wirująświatła написав:
я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Чому, 2куя, якщо тільки на себе?
Чому теж не 1куй?
Ще на продавчиню с бедронки раз на тиждень 1куй
За миску рису можна тільки самому собі, тобі підкажуть, є тут спеціалісти.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:12
Все кто хотел (и мог!) выехать уже выехали.
А некоторые уже успели вернуться//))
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