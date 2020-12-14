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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 00:21
Успіх написав: Wirująświatła написав:
я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Чому, 2куя, якщо тільки на себе?
Чому теж не 1куй?
расходы на квартиру/авто ложатся на кого? 1куе на одного гораздо меньше, чем 3куе на 3их.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:46
Hotab написав:Striker
Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.
У них нема грошей на інтернет, а під шляхопроводом нема вайфаю.
А навкруги одні геї з трансвеститами. Лячно з під шляхопроводу вилазити.
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