расходы на квартиру/авто ложатся на кого? 1куе на одного гораздо меньше, чем 3куе на 3их.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 00:21
расходы на квартиру/авто ложатся на кого? 1куе на одного гораздо меньше, чем 3куе на 3их.
Додано: Нед 16 лют, 2025 00:46
Додано: Нед 16 лют, 2025 00:53
Хомякоид
Раптом повернешся - а їх вже нема! Хоч плач.
Додано: Нед 16 лют, 2025 01:13
Ну смотри,Успих, я рассчитываю прожить в случае полного занепаду на один арендный куй.
Это у меня комуналка в домишке сиротском+мясо зверям моим+курево-уже за 500 уе ушел.
Пожрать на семью-ну хз. Пока не приходилось считать. Ну может тоже полкуя, а може еще и жебракувать под церковью придется.
С двумя куями можно даже плеснуть топлива хоть в одну машину из имеющихся, купить какую-то таблетку или пластырь от хвори и даже купить собрание сочинений Володимира Александровича Зеленского.
Нормальная жизнь от тыщ 7 в месяц, но эти гомосеки обламали всю малину своей "движухой"
Додано: Нед 16 лют, 2025 01:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всё это лживая пропаганда (про геев, отсутствиеинтернета и т.д.), ипсо. Только ипсо должно быть направлено на врага.
Но, почему-то, им травят своих же соотечественников.
Не слушайте никого. За границей намного лучше, чем здесь. Продукты дешевле. Условия труда кратно лучше.
Люди- намного лучше. А главное у них есть эмпатия. За границей никогда бы не бусифицировали сограждан. Там нет внуков НКВД.
Меняйтесь. Лучше потратить 5 лет на адаптацию, чем встречать старость в бедламе.
Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили. Буду стричь овец с деньгами здесь.
Додано: Нед 16 лют, 2025 01:24
Бетон
Тоже слышал такое. Как бы проверить? Может у кого-то есть знакомые знакомых, кто побывал за границей? Они не стали разве геями?
Додано: Нед 16 лют, 2025 01:47
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