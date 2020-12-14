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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12222122231222412225
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:21

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Чому, 2куя, якщо тільки на себе?
Чому теж не 1куй?

расходы на квартиру/авто ложатся на кого? 1куе на одного гораздо меньше, чем 3куе на 3их.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:46

  Hotab написав:Striker

Я щось не бачив на форумі жодної незадоволеної людини після релокейту в більш цивілізовані країни.


У них нема грошей на інтернет, а під шляхопроводом нема вайфаю.


А навкруги одні геї з трансвеститами. Лячно з під шляхопроводу вилазити. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:53

Хомякоид

А навкруги одні геї з трансвеститами. Лячно з під шляхопроводу вилазити. :D


Раптом повернешся - а їх вже нема! Хоч плач.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 01:13

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:я когда то вывел формулу, кто здесь живет хорошо (например доход 1+куе на каждого члена семьи или 2куе+ если только на себя) тому там будет хуже. остальным - лучше.
Чому, 2куя, якщо тільки на себе?
Чому теж не 1куй?


Ну смотри,Успих, я рассчитываю прожить в случае полного занепаду на один арендный куй.
Это у меня комуналка в домишке сиротском+мясо зверям моим+курево-уже за 500 уе ушел.
Пожрать на семью-ну хз. Пока не приходилось считать. Ну может тоже полкуя, а може еще и жебракувать под церковью придется.
С двумя куями можно даже плеснуть топлива хоть в одну машину из имеющихся, купить какую-то таблетку или пластырь от хвори и даже купить собрание сочинений Володимира Александровича Зеленского.
Нормальная жизнь от тыщ 7 в месяц, но эти гомосеки обламали всю малину своей "движухой"
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 01:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всё это лживая пропаганда (про геев, отсутствиеинтернета и т.д.), ипсо. Только ипсо должно быть направлено на врага.
Но, почему-то, им травят своих же соотечественников.
Не слушайте никого. За границей намного лучше, чем здесь. Продукты дешевле. Условия труда кратно лучше.
Люди- намного лучше. А главное у них есть эмпатия. За границей никогда бы не бусифицировали сограждан. Там нет внуков НКВД.
Меняйтесь. Лучше потратить 5 лет на адаптацию, чем встречать старость в бедламе.

Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили. Буду стричь овец с деньгами здесь.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 01:24

Бетон


Всё это лживая пропаганда (про геев, отсутствиеинтернета и т.д.),

Не слушайте никого!!
За границей намного лучше, чем здесь.

Тоже слышал такое. Как бы проверить? Может у кого-то есть знакомые знакомых, кто побывал за границей? Они не стали разве геями?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 01:47

  Бетон написав:Люди- намного лучше. А главное у них есть эмпатия. За границей никогда бы не бусифицировали сограждан.


это вы про тех, кто с улыбкой на лице не так давно отправил миллионы человек в печи?

шучу :mrgreen:
smdtranz
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