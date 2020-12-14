Додано: Нед 16 лют, 2025 01:16

Всё это лживая пропаганда (про геев, отсутствиеинтернета и т.д.), ипсо. Только ипсо должно быть направлено на врага.

Но, почему-то, им травят своих же соотечественников.

Не слушайте никого. За границей намного лучше, чем здесь. Продукты дешевле. Условия труда кратно лучше.

Люди- намного лучше. А главное у них есть эмпатия. За границей никогда бы не бусифицировали сограждан. Там нет внуков НКВД.

Меняйтесь. Лучше потратить 5 лет на адаптацию, чем встречать старость в бедламе.



Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили. Буду стричь овец с деньгами здесь.