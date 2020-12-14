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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12224122251222612227>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 08:25

akurt
реально повністю оголеного чоловіка на набережній в San Francisco.


От як відчував, що все нормально: є воно там, є!! Їдь Бетон!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 09:29

вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:06

  Wirująświatła написав:вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов

Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом! :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:10

  Wirująświatła написав:вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов


Ні, ще є такі які повернулися з еміграції) Я виїздив у 2014/15 (спочатку Чехія, потім Англія) з думкою, що назавжди. Вирішив повернутися через 3 роки, хоча це якраз такий термін після якого людина вже звиклася і їй лінь повертатися.

В цілому, погоджуюся з аргументами Господаря В./Віталіана - якщо тут є житло біля місця роботи/бізнесу (Київ/Дніпро/Львів/Одеса і тп) плюс заробіток в декілька кує, то буде важко хоча б у середньостроковій перспективі досягти такого ж рівня життя в еміграції.

Якщо їхати для пенсії, або для заради дітей/внуків і тп, або якщо сам ще студент, то це інша справа.

Особисто для мене (на той час 30+ і сінгл), крім житла, ще був аргумент дівчат - для місцевих я був звичайним чуркою, без нормального знання мови і перспектив у найближчі 5-10 років. Також я не хотів віддавати залишки молодості на вджобування, щоб принаймні догнати своїх ровесників, яким емігрант зі старту програє по мові, по документам, по звязках, по місцевому стажу, по знанням законів/звичаїв і тп. В цілому - не жалію навіть з урахуванням війни. Без війни взагалі вважаю, виграв (на моменті) коли повернувся. Може в старості/на пенсії пожалію :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:37

  Hotab написав:Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом! :mrgreen:

По е-оселі і я б зараз взяв. Так не дають :( . На кінець лютого 2022 у мене якраз була назначена купівля в іпотеку, вже і кредитний комітет пройшов і з продавцем домовились. Якщо не помиляюсь 15% було і то вважав, що дуже вигідно. Бо попередню іпотеку (2012р. / 17%) закрив достроково після 3-кратного девалу з декількох зп десь у 20-му році. А зараз без е-оселі проценти кінські, якби хоч 15-17%, то можна було б подумати
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:12

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили.
поэтому вас не выпустят никогда (шутка)

Это правда, кстати
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:31

Frant бери є-оселю
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:34

  Wirująświatła написав:Frant бери є-оселю

Банк може попросити контакти двох - трьох знайомих, які б підтвердили реальність існування і адекватність позичальника. Ти готовий це зробити для Франта? :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:40

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов

Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом! :mrgreen:

Не вы, а мы.
Вы смотрите снаружи банки на нас и иногда заходите посмотреть как дела
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:40

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:Frant бери є-оселю

Банк може попросити контакти двох - трьох знайомих, які б підтвердили реальність існування і адекватність позичальника. Ти готовий це зробити для Франта? :P

ради франта я готов на всьё. он наша жемчужина.
Wirująświatła
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