Додано: Нед 16 лют, 2025 10:10

Wirująświatła написав: вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов вот так фин.форум постепенно превратился в форум потенциальных и состоявшихся эмигрантов

Ні, ще є такі які повернулися з еміграції) Я виїздив у 2014/15 (спочатку Чехія, потім Англія) з думкою, що назавжди. Вирішив повернутися через 3 роки, хоча це якраз такий термін після якого людина вже звиклася і їй лінь повертатися.В цілому, погоджуюся з аргументами Господаря В./Віталіана - якщо тут є житло біля місця роботи/бізнесу (Київ/Дніпро/Львів/Одеса і тп) плюс заробіток в декілька кує, то буде важко хоча б у середньостроковій перспективі досягти такого ж рівня життя в еміграції.Якщо їхати для пенсії, або для заради дітей/внуків і тп, або якщо сам ще студент, то це інша справа.Особисто для мене (на той час 30+ і сінгл), крім житла, ще був аргумент дівчат - для місцевих я був звичайним чуркою, без нормального знання мови і перспектив у найближчі 5-10 років. Також я не хотів віддавати залишки молодості на вджобування, щоб принаймні догнати своїх ровесників, яким емігрант зі старту програє по мові, по документам, по звязках, по місцевому стажу, по знанням законів/звичаїв і тп. В цілому - не жалію навіть з урахуванням війни. Без війни взагалі вважаю, виграв (на моменті) коли повернувся. Може в старості/на пенсії пожалію