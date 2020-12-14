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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 12:44
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили.
поэтому вас не выпустят никогда (шутка)
Это правда, кстати
Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен? И почему "никогда"?
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барабашов
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Додано: Нед 16 лют, 2025 12:46
барабашов написав:
Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:01
The_Rebel написав: Hotab написав:
Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом!
По е-оселі і я б зараз взяв. Так не дають
. На кінець лютого 2022 у мене якраз була назначена купівля в іпотеку, вже і кредитний комітет пройшов і з продавцем домовились. Якщо не помиляюсь 15% було і то вважав, що дуже вигідно. Бо попередню іпотеку (2012р. / 17%) закрив достроково після 3-кратного девалу з декількох зп десь у 20-му році. А зараз без е-оселі проценти кінські, якби хоч 15-17%, то можна було б подумати
Не думаєте що ризиковано зараз брати нерухомість, ще і в іпотеку? Якби війна продовжується.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:03
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
В Туреччині в одному місті є регіон зі схожою назвою і вона якраз означає те що ви подумали
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