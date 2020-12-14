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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12224122251222612227
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:44

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили.
поэтому вас не выпустят никогда (шутка)

Это правда, кстати

Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен? И почему "никогда"?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:46

  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:53

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:Frant бери є-оселю

Банк може попросити контакти двох - трьох знайомих, які б підтвердили реальність існування і адекватність позичальника. Ти готовий це зробити для Франта? :P

Я готовий. Візьму дорого, бо випадок складний
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:01

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом! :mrgreen:

По е-оселі і я б зараз взяв. Так не дають :( . На кінець лютого 2022 у мене якраз була назначена купівля в іпотеку, вже і кредитний комітет пройшов і з продавцем домовились. Якщо не помиляюсь 15% було і то вважав, що дуже вигідно. Бо попередню іпотеку (2012р. / 17%) закрив достроково після 3-кратного девалу з декількох зп десь у 20-му році. А зараз без е-оселі проценти кінські, якби хоч 15-17%, то можна було б подумати

Не думаєте що ризиковано зараз брати нерухомість, ще і в іпотеку? Якби війна продовжується.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
В Туреччині в одному місті є регіон зі схожою назвою і вона якраз означає те що ви подумали
Faceless
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