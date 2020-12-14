RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12225122261222712228>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:44

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Единственная причина, по которой я например купил здесь несколько квартир, потому что меня не выпустили.
поэтому вас не выпустят никогда (шутка)

Это правда, кстати

Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен? И почему "никогда"?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4860
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:46

  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:53

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:Frant бери є-оселю

Банк може попросити контакти двох - трьох знайомих, які б підтвердили реальність існування і адекватність позичальника. Ти готовий це зробити для Франта? :P

Я готовий. Візьму дорого, бо випадок складний
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:01

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Бетон весь в квартирах в Києві. Саіжекуплених.
Я шукаю щось пристойне по є-оселі.
Виїхали.
Хто хотів, той давно пише на гілці «єміграція». А ми тут в банці до кінця разом! :mrgreen:

По е-оселі і я б зараз взяв. Так не дають :( . На кінець лютого 2022 у мене якраз була назначена купівля в іпотеку, вже і кредитний комітет пройшов і з продавцем домовились. Якщо не помиляюсь 15% було і то вважав, що дуже вигідно. Бо попередню іпотеку (2012р. / 17%) закрив достроково після 3-кратного девалу з декількох зп десь у 20-му році. А зараз без е-оселі проценти кінські, якби хоч 15-17%, то можна було б подумати

Не думаєте що ризиковано зараз брати нерухомість, ще і в іпотеку? Якби війна продовжується.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9757
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
В Туреччині в одному місті є регіон зі схожою назвою і вона якраз означає те що ви подумали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8137 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:23

Faceless вы по снегу на самокате ездите? у нас за ночь нападало, впервые за зиму.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:Faceless вы по снегу на самокате ездите? у нас за ночь нападало, впервые за зиму.
Нє, хоча бачу часом таких суіцидників.
В Києві сніг не перший день. В пʼятницю ще намело
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8137 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:37

  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:45

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.

Прошу заради франта надіти розові колготи
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:04

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.

Прошу заради франта надіти розові колготи

мне больше к лицу прозрачные с принтом х..я до колена
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12225122261222712228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2520, 2521, 2522
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25218 16835188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2025 14:34
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5494007
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7485)
16.02.2025 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.