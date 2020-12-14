Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Захист хоч носите? Хоча на дорозі поряд з авто те до дупи вже буде
В ирпене есть дороги где мало машин. В центре широкие тротуары. Зимой в основном в парке но по снегу никому не рекомендую, очень опасно даже для самокатчика с опытом 5+ тыс км. Углы аттаки/тангажа, крены особенно на поворотах. Надо очень хорошо балансировать.