Захист хоч носите? Хоча на дорозі поряд з авто те до дупи вже буде
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:10
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:33
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:28
В ирпене есть дороги где мало машин. В центре широкие тротуары. Зимой в основном в парке но по снегу никому не рекомендую, очень опасно даже для самокатчика с опытом 5+ тыс км. Углы аттаки/тангажа, крены особенно на поворотах. Надо очень хорошо балансировать.
больше фото здесь
viewtopic.php?p=5825691#p5825691
Додано: Нед 16 лют, 2025 17:41
Почитайте історію назви міста для початку, щоб не писати дичину) В той час ще не було школоло, які гигочуть від такої назви. Не про вас, якщо що)))))
А на рахунок урану, мені чомусь стає смішно, як хтось згадує ЖВ і уран) В мене бабця в цій урановій шахті 37 років пропрацювала сигналісткою (з 18 чи 20 років) і багато розказувала, як біля вагонів крутилась було і щось там допомагала. Прожила до 85 років. Комусь навіть йде на користь) Головне, що постійно в русі, робота-дім-двоє дітей, САМА, без чоловіка, якось виростила мого батька і тітку (відразу після ДНУ в Дніпрі їх з чоловіком запросили в Арзамас-16, де вони і по цей день... Двоюрідні брат і сестра на Кіпрі вже давно.) Потім на пенсії тягалась з внуками
(я ), моталась по всій Україні з концертами (хардкор хор "Знахідка").
А от в новітні часи, я сам працював в 14-15 роках на Схід ГЗК і дуже часто був саме там, де ту руду збагачували. То там, як хтось помер в 55-60, то було не дивина. Я ще якось по молодості охороняв копер ствола уранової шахти, треба ж якось було заробити на цигарки та пивасик по вечорам свіжовипущеному випускнику коледжу.
п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.
Додано: Нед 16 лют, 2025 17:50
Думаю якщо заморозка буде то навпаки ріст.
Почнуть повертатись з за кордону, демобілізація піде також.
Не будуть же тримати 1 млн. солдатів в мирний час.
Додано: Нед 16 лют, 2025 17:55
время вносит свои коррективы, когда то прыгать на резинке была невинная детская игра, сейчас нечто иное. Школьники постоянно над чем то смеются, это норма.
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