Додано: Нед 16 лют, 2025 17:41

Wirująświatła написав: барабашов написав: Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен? Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен? нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название... нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...

Почитайте історію назви міста для початку, щоб не писати дичину) В той час ще не було школоло, які гигочуть від такої назви. Не про вас, якщо що)))))А на рахунок урану, мені чомусь стає смішно, як хтось згадує ЖВ і уран) В мене бабця в цій урановій шахті 37 років пропрацювала сигналісткою (з 18 чи 20 років) і багато розказувала, як біля вагонів крутилась було і щось там допомагала. Прожила до 85 років. Комусь навіть йде на користь) Головне, що постійно в русі, робота-дім-двоє дітей, САМА, без чоловіка, якось виростила мого батька і тітку (відразу після ДНУ в Дніпрі їх з чоловіком запросили в Арзамас-16, де вони і по цей день... Двоюрідні брат і сестра на Кіпрі вже давно.) Потім на пенсії тягалась з внуками(я), моталась по всій Україні з концертами (хардкор хор "Знахідка")., вже трохи "оновлений" склад, бабусю не побачив.Ще сам Кучма бігав до них якось фоткатися, скільки пам'ятаю, бабця, комуністка до кісток, казала, що якщо б тоді знала, що воно таке падло виявиться, то на місці б цю падлюку там і задушила.Я також з братом встиг поспівати в шароварах ще в кінці 90-х в хорі, поки в 1999-му в нас не з'явився PLAYSTATION 1.А от в новітні часи, я сам працював в 14-15 роках на Схід ГЗК і дуже часто був саме там, де ту руду збагачували. То там, як хтось помер в 55-60, то було не дивина. Я ще якось по молодості охороняв копер ствола уранової шахти, треба ж якось було заробити на цигарки та пивасик по вечорам свіжовипущеному випускнику коледжу.п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.