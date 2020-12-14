Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Захист хоч носите? Хоча на дорозі поряд з авто те до дупи вже буде
В ирпене есть дороги где мало машин. В центре широкие тротуары. Зимой в основном в парке но по снегу никому не рекомендую, очень опасно даже для самокатчика с опытом 5+ тыс км. Углы аттаки/тангажа, крены особенно на поворотах. Надо очень хорошо балансировать.
барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...
Почитайте історію назви міста для початку, щоб не писати дичину) В той час ще не було школоло, які гигочуть від такої назви. Не про вас, якщо що))))) А на рахунок урану, мені чомусь стає смішно, як хтось згадує ЖВ і уран) В мене бабця в цій урановій шахті 37 років пропрацювала сигналісткою (з 18 чи 20 років) і багато розказувала, як біля вагонів крутилась було і щось там допомагала. Прожила до 85 років. Комусь навіть йде на користь) Головне, що постійно в русі, робота-дім-двоє дітей, САМА, без чоловіка, якось виростила мого батька і тітку (відразу після ДНУ в Дніпрі їх з чоловіком запросили в Арзамас-16, де вони і по цей день... Двоюрідні брат і сестра на Кіпрі вже давно.) Потім на пенсії тягалась з внуками (я ), моталась по всій Україні з концертами (хардкор хор "Знахідка"). Зацініть біт, вже трохи "оновлений" склад, бабусю не побачив. Ще сам Кучма бігав до них якось фоткатися, скільки пам'ятаю, бабця, комуністка до кісток, казала, що якщо б тоді знала, що воно таке падло виявиться, то на місці б цю падлюку там і задушила. Я також з братом встиг поспівати в шароварах ще в кінці 90-х в хорі, поки в 1999-му в нас не з'явився PLAYSTATION 1.
А от в новітні часи, я сам працював в 14-15 роках на Схід ГЗК і дуже часто був саме там, де ту руду збагачували. То там, як хтось помер в 55-60, то було не дивина. Я ще якось по молодості охороняв копер ствола уранової шахти, треба ж якось було заробити на цигарки та пивасик по вечорам свіжовипущеному випускнику коледжу.
п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.
Чувствую, мы на пороге большого шухера. После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню. Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач. А мы тут о дорожаях размышляем... Мелко плаваете, господа!
asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера. После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню. Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач. А мы тут о дорожаях размышляем... Мелко плаваете, господа!
Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?