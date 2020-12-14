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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12226122271222812229>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Захист хоч носите? Хоча на дорозі поряд з авто те до дупи вже буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:33

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Захист хоч носите?


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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:28

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:хоча бачу часом таких суіцидників.
щас я этот кайф тоже испытаю.
Захист хоч носите? Хоча на дорозі поряд з авто те до дупи вже буде

В ирпене есть дороги где мало машин. В центре широкие тротуары. Зимой в основном в парке но по снегу никому не рекомендую, очень опасно даже для самокатчика с опытом 5+ тыс км. Углы аттаки/тангажа, крены особенно на поворотах. Надо очень хорошо балансировать.
Зображення

больше фото здесь
viewtopic.php?p=5825691#p5825691
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:41

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут. желтые воды придумали ж название...

Почитайте історію назви міста для початку, щоб не писати дичину) В той час ще не було школоло, які гигочуть від такої назви. Не про вас, якщо що)))))
А на рахунок урану, мені чомусь стає смішно, як хтось згадує ЖВ і уран) В мене бабця в цій урановій шахті 37 років пропрацювала сигналісткою (з 18 чи 20 років) і багато розказувала, як біля вагонів крутилась було і щось там допомагала. Прожила до 85 років. Комусь навіть йде на користь) Головне, що постійно в русі, робота-дім-двоє дітей, САМА, без чоловіка, якось виростила мого батька і тітку (відразу після ДНУ в Дніпрі їх з чоловіком запросили в Арзамас-16, де вони і по цей день... Двоюрідні брат і сестра на Кіпрі вже давно.) Потім на пенсії тягалась з внуками
:D), моталась по всій Україні з концертами (хардкор хор "Знахідка"). Зацініть біт, вже трохи "оновлений" склад, бабусю не побачив. :( Ще сам Кучма бігав до них якось фоткатися, скільки пам'ятаю, бабця, комуністка до кісток, казала, що якщо б тоді знала, що воно таке падло виявиться, то на місці б цю падлюку там і задушила. 8) Я також з братом встиг поспівати в шароварах ще в кінці 90-х в хорі, поки в 1999-му в нас не з'явився PLAYSTATION 1. :P

А от в новітні часи, я сам працював в 14-15 роках на Схід ГЗК і дуже часто був саме там, де ту руду збагачували. То там, як хтось помер в 55-60, то було не дивина. Я ще якось по молодості охороняв копер ствола уранової шахти, треба ж якось було заробити на цигарки та пивасик по вечорам свіжовипущеному випускнику коледжу. :D

п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:50

  Striker написав:
п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.


Думаю якщо заморозка буде то навпаки ріст.
Почнуть повертатись з за кордону, демобілізація піде також.
Не будуть же тримати 1 млн. солдатів в мирний час.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:55

  Striker написав:Почитайте історію назви міста для початку, щоб не писати дичину) В той час ще не було школоло, які гигочуть від такої назви. Не про вас, якщо що)))))
время вносит свои коррективы, когда то прыгать на резинке была невинная детская игра, сейчас нечто иное. Школьники постоянно над чем то смеются, это норма.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:45

  Хомякоид написав:
  Striker написав:
п.с. щоб Безликий не запшикав дихлофосом. Якщо заморозять війну - буде дешевій по Франту, якщо бойові дії продовжаться - будуть березневі хаї по беззетРадіо.


Думаю якщо заморозка буде то навпаки ріст.
Почнуть повертатись з за кордону, демобілізація піде також.
Не будуть же тримати 1 млн. солдатів в мирний час.


Потужний готов держать 1,5 ляма и не отменять ВП вообще.
Как говорится, якби свинi роги..
РПВ- к дорожаю однозначно.
Вдумайтесь-ракеты,дроны-или девал,если и будет. Хай стоит,многие скажут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:10

Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:18

  asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!


Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32

  Господар Вельзевула написав:Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?
правильнее было бы выехать, но и погибнуть за ньюсталина как вариант тоже годный
Wirująświatła
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