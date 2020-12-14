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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12226122271222812229
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32

Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:35

  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)

Вы ждете новую войну в 2028?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43

  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43

  Hotab написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)

Вы ждете новую войну в 2028?

Если Путин ударит по рукам с Трампом - а всё к тому идёт, то, думаю, до конца его каденции он сюда не сунется.
Если конечно Трамп не начудит такого в США (а вероятность есть и немаленькая) что ему объявят импичмент. В таком случае окно может закрыться раньше//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:53

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.

По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:01

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут

Модератор повинен обмежувати брехунів.
На жаль, ситуація зворотня.
Занять і труть тих, хто пише правду.


Главное - деньги!
Впарить лохам кривострой и недострой.
Далее пустит сами разбираются. :mrgreen:

Коли почнеться дорожай нерухомості в странє крєпкіх бесхозяйствєнніков????
Як ситуація з ракетними технологіями у зелених клоунів?
Налагодили виробництво фау-1 і фау-2 зразка 1944 року?
Чи надто складно, для pridurkiv?
Інженери, фізики хіміки математики - мають зп більше 300 дол міс, скуповують квартири пачками?

Чи донині рулять трактористм і сантехніки в пшенично олійній странє?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:03

  asti написав:
  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.

По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...

А чому нерухомість на паузі???
Треба терміново купляти - завтра буде дешевше! :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:05

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Не надо никого страхать.
Модно смотреть фильм "Свадьба в Малиновке" Паны атаманы в реальности гораздо худшие управленцы, чем в сатирическом кино. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:09

  asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!

Господа давно втекли з пшенично олійної території. І з форумів нерухомості.
Залишились домашні хом'ячки і ірпіньські самокатчиці :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:11

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!


Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете? :mrgreen:

О!
Цікаво!
Почому квиток на петлюрівський вагончик???

Я ще в 2011 правильно спрогнозував ситуацію
Frant
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