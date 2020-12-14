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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
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asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:35
asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)
Вы ждете новую войну в 2028?
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Hotab
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43
asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43
Hotab написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)
Вы ждете новую войну в 2028?
Если Путин ударит по рукам с Трампом - а всё к тому идёт, то, думаю, до конца его каденции он сюда не сунется.
Если конечно Трамп не начудит такого в США (а вероятность есть и немаленькая) что ему объявят импичмент. В таком случае окно может закрыться раньше//)
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asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:53
Господар Вельзевула написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.
По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
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asti
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:01
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Ты ж писал что кого то при нападении на тебя опрокинул на поребрик неудачно и в результате даже уран покопал в жёлтых водах, поэтому должен быть белый билет. Или всё равно годен?
нельзя верить всему что пишут
Модератор повинен обмежувати брехунів.
На жаль, ситуація зворотня.
Занять і труть тих, хто пише правду.
Главное - деньги!
Впарить лохам кривострой и недострой.
Далее пустит сами разбираются.
Коли почнеться дорожай нерухомості в странє крєпкіх бесхозяйствєнніков????
Як ситуація з ракетними технологіями у зелених клоунів?
Налагодили виробництво фау-1 і фау-2 зразка 1944 року?
Чи надто складно, для pridurkiv?
Інженери, фізики хіміки математики - мають зп більше 300 дол міс, скуповують квартири пачками?
Чи донині рулять трактористм і сантехніки в пшенично олійній странє?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:03
asti написав: Господар Вельзевула написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.
По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
А чому нерухомість на паузі???
Треба терміново купляти - завтра буде дешевше!
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:05
Господар Вельзевула написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Не надо никого страхать.
Модно смотреть фильм "Свадьба в Малиновке" Паны атаманы в реальности гораздо худшие управленцы, чем в сатирическом кино.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:09
asti написав:
Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!
Господа давно втекли з пшенично олійної території. І з форумів нерухомості.
Залишились домашні хом'ячки і ірпіньські самокатчиці
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Додано: Пон 17 лют, 2025 10:11
Господар Вельзевула написав: asti написав:
Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!
Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?
О!
Цікаво!
Почому квиток на петлюрівський вагончик???
Я ще в 2011 правильно спрогнозував ситуацію
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_Klim
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