|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2025 10:42
Расслабьтесь. Никто никого не выпустит ни в 25 ни в 28. Наша задача пережить НКВД
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4531
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:10
Бетон написав:
Наша задача пережить НКВД
Ні. Наша задача - купити коли буде дешевше. Продати коли буде дорожче.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10144
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25223
|16836808
|
|
|1376
|5494755
|
|
|3
|59946
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim