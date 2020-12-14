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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12227122281222912230
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Расслабьтесь. Никто никого не выпустит ни в 25 ни в 28. Наша задача пережить НКВД
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Наша задача пережить НКВД


Ні. Наша задача - купити коли буде дешевше. Продати коли буде дорожче.
Investor_K
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