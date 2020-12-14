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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:18
asti написав:
Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!
Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32
Господар Вельзевула написав:
Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?
правильнее было бы выехать, но и погибнуть за ньюсталина как вариант тоже годный
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Wirująświatła
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
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asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:35
asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)
Вы ждете новую войну в 2028?
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Hotab
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43
asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43
Hotab написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)
Вы ждете новую войну в 2028?
Если Путин ударит по рукам с Трампом - а всё к тому идёт, то, думаю, до конца его каденции он сюда не сунется.
Если конечно Трамп не начудит такого в США (а вероятность есть и немаленькая) что ему объявят импичмент. В таком случае окно может закрыться раньше//)
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asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:53
Господар Вельзевула написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.
По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
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asti
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:22
asti написав: Господар Вельзевула написав: asti написав:
Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.
По теме. Купил пока что немного ОВГЗ
из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
Коллега
Пока ОВГЗ увы едиственный способ не потерять на моменте, которым тоже пользуюсь )
Вопрос вам на засыпку: если планируете покупать (возможно когда-то и я задумаюсь, после войны), то как при наличии таких лимитов НБУ на снятие выходить в долл? или вам для первички?
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Sidus
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Додано: Пон 17 лют, 2025 15:06
Как выходить говорите?
Постепенно...
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asti
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