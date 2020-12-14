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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12222122231222412225>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:18

  asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!


Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32

  Господар Вельзевула написав:Документы на выезд готовы,или погибать со всеми будете?
правильнее было бы выехать, но и погибнуть за ньюсталина как вариант тоже годный
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:32

Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:35

  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)

Вы ждете новую войну в 2028?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43

  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43

  Hotab написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


С 23.58 31.12.25 до 00.02 01.01.2026??
То не «окно», то они windows перегружают)

Вы ждете новую войну в 2028?

Если Путин ударит по рукам с Трампом - а всё к тому идёт, то, думаю, до конца его каденции он сюда не сунется.
Если конечно Трамп не начудит такого в США (а вероятность есть и немаленькая) что ему объявят импичмент. В таком случае окно может закрыться раньше//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:53

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.

По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:22

  asti написав:
  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.

По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...


Коллега :) Пока ОВГЗ увы едиственный способ не потерять на моменте, которым тоже пользуюсь )
Вопрос вам на засыпку: если планируете покупать (возможно когда-то и я задумаюсь, после войны), то как при наличии таких лимитов НБУ на снятие выходить в долл? или вам для первички?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:06

Как выходить говорите?

Постепенно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:50

  asti написав:Как выходить говорите?

Постепенно...


Ну вариант. но это мучительно )

А кто-то слышал/пробовал на вторичке по безналу расчитаться? В теории ж возможно, а на практике?
Sidus
 
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