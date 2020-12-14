Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть.
Если конечно продавец согласиться ждать
ваши миллионы по безналу//)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лют, 2025 16:20
Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть.
Если конечно продавец согласиться ждать
ваши миллионы по безналу//)
Додано: Пон 17 лют, 2025 17:42
вчерашний Трамп, не знает что будет делать завтрашний. Поживём - увидим.
Если есть возможность/желание покупать - покупай, Если есть возможность/желание продавать - продавай. Это как дыхание, это движение, это жизнь
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