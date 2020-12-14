Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера. После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню. Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач. А мы тут о дорожаях размышляем... Мелко плаваете, господа!
вчерашний Трамп, не знает что будет делать завтрашний. Поживём - увидим. Если есть потребность/возможность/желание покупать - покупай, Если есть потребность/возможность/желание продавать - продавай. Это как дыхание, это движение, это жизнь
Востаннє редагувалось presto в Пон 17 лют, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть. Если конечно продавец согласиться ждать ваши миллионы по безналу//)
А чего ждать то? межбанк ходит за 10-20 мин в среднем. в пределах одного банка - секунды. Да понятно, что оно непринято у нас на диком западе, но мы ж декларируем поход в цивилизованные страны. Когда европейцам говоришь, что ходишь покупать недвигу с пачкой зелени, они на тебя смотрят как на дикаря-туземца.
Короче интерес чисто теоретический, понятно что когда лимиты снимут и если решу что-то купить, придется обналичивать и покупать долл